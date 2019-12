Vinneren er kåret: Dette er årets kuleste julegenser

Dere har stemt, og resultatene er inne.

Det nærmer seg julegensersesong med stormskritt, og vi fikk lov til å velge ut våre favoritter. Nå har leserne våre stemt, og vi har kommet frem til hvilken julegenser som er den aller kuleste. Nederst i saken kan du også lese hvem som ble trukket ut som vinner av gavekort på 5000 kr hos julegenserbutikken.

Her kan du se alle julegenserne og julepysjene til Julegenserbutikken.

La oss først presentere topp 3 av julegensere:

Reinbeer tok en solid tredjeplass.

Morsomt ordspill på tredjeplassen altså. Reinbeer kommer med en stjerne foran, og en morsom nese på ølflaska. På bildet ser du også denne lekre hatten, som garantert skaper julestemning.

Se nærmere på genseren her.

Merry dogmas!

Denne må jo være perfekt for hundeelskeren. Merry Dogmas har en søt bjelle, og en skjerfkledd dachs som går hele veien rundt til baksiden av genseren. Hårbøyla med reinsdyrhorn og blinkende lys finner du her.

Her finner du genseren.

Vinneren av julegenserkonkurransen: Same procedure as last year, James.

Same procedure as every year, James! Denne er en sikker vinner. Blinkende lys, den koselige teksten alle kan kjenne igjen, og en liten snakkende overraskelse. Kombiner gjerne med glitrende reinsdyrshorn med bjelle, slik som på bildet.

Her finner du vinnergenseren.

Vinner av gavekortet

Som lovet trakk vi en vinner blant de som stemte på årets kuleste julegenser (tilfeldig trukket blant alle som stemte), og vinneren ble Anna Skallebø. Hun får et gavekort på hele 5000 kr på Julegenserbutikken, og kan fortelle at hun elsker jul, med alt som hører med av julefilmer, kakao og gode bøker.

Anna har også et ekstra romantisk forhold til julemagien. "Jeg er kanskje litt naiv, men jeg har fortsatt tro på at noe magisk kan skje...Jeg er separert nå, så drømmen om å treffe ekte kjærlighet er der".

Gavekortet skal hun bruke på flere enn bare seg selv.

"Jeg skal definitivt kjøpe en julelpysj og en julegenser til meg og dattera mi. Også skal jeg kjøpe julegensere til min familie som bor i Russland. Og det er mange av dem".

Vi ønsker Anna lykke til med julegensershoppingen!

Besøk julegenserbutikken for et stort utvalg julegensere og julepysjer.