Sia ble mamma i all hemmelighet i fjor - nå har hun også blitt bestemor

Familien til den australske stjernen utvides i rekordfart.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I helgen delte den australske artisten og låtskriveren Sia Furler (44) en overraskende nyhet.

44-åringen er kjent for å være svært privat, og skjuler seg blant annet under en stor parykk når hun står på scenen. I januar avslørte hun at hun hadde adoptert en sønn, før det i mai ble kjent at hun adopterte to.

Les også: «Tenåringsbruden» Courtney Stodden er ikke til å kjenne igjen på nye bilder

Sia er svært privat, og skjuler seg ofte bak store parykker og hatter på offentlige arrangementer og på scenen. Foto: Jean-Baptiste Lacroix (AFP via NTB Scanpix)

– Jeg adopterte faktisk to sønner i fjor. De var begge 18, og nå er de 19. Ja, jeg elsker dem, sa hun da hun gjestet radioprogrammet «The Morning Mash Up» i slutten av mai.

Nå deler hun nok en overraskende familienyhet, nemlig at hun er blitt farmor for første gang. Det forteller hun til DJ-en Zane Lowe (46) i showet hans på Apple Music, ifølge Hänt.

– Jeg er livredd

Overfor Lowe forteller 44-åringen at det er hennes yngste adoptivsønn som har fått barn. Ikke bare ett, men to.

– Jeg er livredd. Neida, jeg er rolig, sier artisten lattermildt.

I samme intervju forteller hun hvordan sønnene har blitt sendt fra fosterhjem til fosterhjem i barndommen.

Les også: Gwyneth Paltrow fikk oralsex-tips av Rob Lowes kone: – Jeg ble besatt av henne

– Fostersystemet funker ikke. Barna mine hadde bodd på 18 forskjellige steder i løpet av 18 år før de flyttet til meg, sier hun, og legger til at begge sønnene har opplevd traumer i barndommen og at hun derfor har sendt dem til behandling.

– En av dem kom akkurat hjem, og han har virkelig blomstret. Han har blitt solskinnet i livet mitt. Jeg elsker ham på høyt. De holdt begge på å bli for gamle for fosterhjem, og jeg elsker dem, sier sangeren åpenhjertig.

Les også Se kjendisenes private sommerbilder

Overraskelsesbryllup

Også den svenske artisten Tove Lo (32) overrasket mange med en svært hyggelig nyhet i helgen.

«Disco Tits»-sangeren har nemlig giftet seg i all hemmelighet med kjæresten Charlie Twaddle. Det bekreftet hun med et bilde på Instagrams historiefunksjon der de begge viser frem gifteringene sine med bildeteksten «Oops».

Den svenske sangstjernen Tove Lo giftet seg i helgen. Det avslørte hun i et innlegg på Instagrams historiefunksjon. Foto: Skjermdump fra Instagram (@tovelo)

Saken er omtalt av blant andre E! News og svenske Hänt.

Verner om privatlivet

Tove Lo, hvis egentlige navn er Ebba Tove Elsa Nilsson, har gjort stor suksess som artist og låtskriver. Hun har blant annet skrevet låter for den svenske popduoen Icona Pop og britiske Ellie Goulding (33), og er bosatt i Los Angeles i USA.

Forholdet til Charlie Twaddle, som kommer fra New Zealand, ble kjent i 2018 - da hun delte et bilde av ham på Instagram. Siden har de begge delt flere glimt fra hverdagen sammen i sosiale medier, men ellers har de vært relativt tause overfor pressen hva gjelder å snakke om forholdet sitt.

I fjor sommer gjorde derimot den svenske stjernen et unntak i et intervju med Guilty Pleasures, gjengitt av Metro.

Da fortalte hun blant annet at hun hadde møtt mannen i sitt liv, men at de ikke var klare for å utvide familien.

– Jeg har funnet min person. Han er på min alder, men jeg føler vi fortsatt er barn selv, så der er vi ikke enda, sa hun.

I samme intervju fortalte hun at de to møttes i Los Angeles.

Les også Derfor lykkes du ikke på Tinder - spesielt hvis du er mann