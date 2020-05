Sia røper familiesituasjonen i et radiointervju

Sia Furler har i all hemmelighet adoptert to voksne sønner fra fostersystemet.

Den australske sangeren Sia Furler (44) er kjent for å holde kortene tett til brystet hva gjelder privatlivet, og kom denne uken med en overraskende nyhet da hun gjestet radioprogrammet The Morning Mash Up.

I januar fortalte artisten i et intervju med magasinet GQ at hun hadde adoptert en sønn, men nå viser det seg at hun har ikke bare ett, men to barn. I radioprogrammet forteller hun at begge sønnene var fosterbarn og på vei ut av systemet.

– Jeg adopterte faktisk to sønner i fjor. De var begge 18, og nå er de 19. Ja, jeg elsker dem, forteller Sia.

Tøft under koronakrisen

Intervjuet er gjort over videochat, og et naturlig tema er den pågående koronapandemien. 44-åringen forteller at en av sønnene har slitt med å tilpasse seg til et liv innesperret som følge av tiltak og restriksjoner.

– De synes det er vanskelig begge to, men spesielt en av dem. Men de gjør begge ting som er bra for dem nå, som hjelper veldig. De har mye undervisning, og det er bra for dem, sier hun.

Sia er kjent for å verne om privatlivet, og har tidligere uttalt at de store, ansiktsdekkende parykkene – som er blitt hennes varemerke – har fungert som en form for beskyttelse, da hun ikke ønsker å bli gjenkjent.

Sia slik vi er vant til å se henne, med en stor, ansiktsdekkende parykk. Foto: Jean-Baptiste Lacroix (AFP via NTB Scanpix)

Hun har også for det meste holdt seg unna sladderpressen, og overrasket derfor stort da hun lettet på sløret over for GQ tidligere i år.

Naturlig nok ble det derfor mange overskrifter da det ble kjent at hun hadde adoptert en sønn - i likhet med nå.

Avslørte adopsjon i bisetning

Det var DJ-en Diplo (41) som i januar gjorde et portrettintervju med 44-åringen for GQ. Selv gjorde hun ikke noe stort poeng ut av adopsjonen, men røpte i en bisetning at hun hadde blitt mor - der hun fortalte om forholdet til en nær venn.

– Jeg sendte ham en melding og skrev: «Hei, hør her, du er en av rundt fem personer jeg er seksuelt tiltrukket av, og nå som jeg har bestemt meg for å være singel resten av livet, og har adoptert en sønn, har jeg ikke tid til et forhold. Hvis du er interessert i uforpliktende sex, gi meg et hint», sa hun i intervjuet.

Utover dette har ikke 44-åringen delt noen detaljer om noen av sønnene.