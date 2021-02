Signy Fardal ble første jente som røk ut av «Farmen kjendis»: – Jeg ville hjem

Signy Fardal avslører hemmelig avtale rett før andrekjempevalget.

I «Farmen kjendis» til nå har det bare vært guttene på gården som har måttet kjempe seg gjennom andrekjempevalg og tvekamp. Onsdag ble imidlertid forbannelsen brutt da Signy Fardal (59) ble valgt til førstekjempe av storbonde Öde Nerdrum (26).

Fardal valgte Sølje Bergman (45) til andrekjempe og til sin motstander, og søndag kveld åpnet de to sesongens første jentetvekamp med den tradisjonelle «Farmen»-grenen melkespann. Etter over to intense minutter kastet til slutt Fardal inn håndkleet.

Selv om det på TV-skjermen så ut til at Fardal forsøkte å gjøre sitt beste, avslører imidlertid 59-åringen overfor Nettavisen at hun på forhånd hadde planlagt at hun skulle tape tvekampen. Hun var nemlig klar for å dra hjem til 2020.

– Jeg hadde ingen ambisjon om å vinne «Farmen». Jeg hadde fire fantastiske uker, men jeg var motivert for 2020-livet igjen, sier Fardal til Nettavisen.

Avtalte andrekjempe

– Jeg tok en prat med alle jentene sammen. Jeg sa til de at «jeg skal hjem, så ikke vær redd hvem jeg velger av dere, slapp av, jeg skal tape uansett», fortsetter Fardal.

Fardal hadde nemlig allerede bestemt seg for at det var hennes tur til å reise hjem fra realitygården, og ville roe ned resten av jentegjengen ved å høre om det var noen som kunne tenke seg å dra i kamp og få en natt i kjempehytta.

– Jeg hadde ingen intensjon om å velge noen som ikke hadde lyst til å gå i kamp, men Sølje sa hun kunne gjøre det. Det er sikkert lettere å melde seg frivillig når jeg hadde gjort det klart at jeg ville tape, men hun tok den, sier Fardal.

Fikk sjokk over at det var en til gård

Selv om Fardal var klar for at hun skulle reise fra gården, ble det likevel trist da hun innså at hun var på vei ut.

– Det ble vemodig at det var over. Mer enn jeg hadde regnet med, forteller hun.

Men som alle andre som har røket ut av «Farmen» tidligere denne sesongen, skal Fardal nå videre på «Torpet». Det fikk hun beskjed om rett etter tvekampen, foran alle de andre. Dermed fikk alle bekreftet at spin-off-serien er en del av TV-konseptet i år også.

– Jeg fikk helt sjokk. Vi hadde spurt, og snakket om det, men på grunn av korona regnet vi med at det ikke var noe «Torpet» denne sesongen. Jeg spurte til og produksjonen tidligere på dagen: «Du kjører meg vel hjem i kveld?», sier Fardal til Nettavisen.

Fardal som var motivert til å komme hjem til mann og barn, reagerte ikke med lykke slik som flere andre har gjort da de blir slått ut.

– Min første reaksjon var «Åh, nei». Jeg som hadde gledet meg til en dusj og sove i rene sengetøy og få på noen andre klær. Men så tenkte jeg at det ville bli gøy, jeg ante jo ikke hva som ventet meg, sier hun.

