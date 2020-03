Sigrid Bonde Tusvik har fått hudkreft

- Jeg kan jo skylde meg selv, sier Sigrid Bonde Tusvik

Forrige torsdag fikk Sigrid Bonde Tusvik (40) den nedslående beskjeden om at hun at hun har fått hudkreft, eller basalcellekreft som det heter.

Det avslører hun i tirsdagens episode av podkasten «Tusvik og Tønne».

LES OGSÅ: Morten Hegseth får ny jobb: Leder Gullruten med Sigrid Bonde Tusvik

- Det er ondskap satt i system, men ikke så satt i system at du dør, sier hun til podkastkollega Lisa Tønne.

Det er Dagbladet som først omtaler saken.

- Jeg sjekker meg jevnlig, og er glad jeg oppdaget hudkreften tidlig. Særlig jeg som har elsket å sole meg i alle år passer ekstra godt på, forteller hun til avisen.

Det var etter at Bonde Tusvik gikk til legen med en føflekk at hun ble sjekket for kreft.

Fakta De tre vanligste formene for hudkreft ↓ Føflekkreft: Betegnes også ondartet føflekksvulst eller malingt melanom. Føflekkreft er den alvorligste hudkreftformen, fordi den kan spre seg til andre organer.

Basalcellekarsinom: En form for hudkreft som oppstår i det dypeste cellelaget i ytterhuden. Vanligvis ufarlig.

Plateepitelkreft: Form for hudkreft som oppstår dypt i ytterhuden. Kan også oppstå i slimhinnder eller i overgangen mellom slimhinner og hud. Kilde. NHI.no

Takker seg selv

Ifølge Bonde Tusvik har hun ikke vært så flink til å ta vare på huden når hun er i solen, og legger mye av skylden på seg selv.

- Jeg kan jo skylde meg selv å ha den kreften. Er du klar over hvor mye jeg har solt meg uten solkrem opp gjennom åra? sier hun i podkasten.

Til tross for at krefttypen er ondartet, understreker den folkekjære komikeren overfor Nettavisen at hun ikke får helseangst av den grunn.

- Jeg sjekker alltid føflekker hvert år og denne har jeg sjekket mange ganger. Jeg er glad legen oppfordret meg til å ta den nå, da det viste seg å være kreft i den. Det er alltid ekkelt å høre ordet kreft. Men heldigvis skal denne krefttypen ha gode prognoser, og er veldig vanlig, hvertfall hos sånne som meg som elsker sol. Det straffet seg nå, sier Bonde Tusvik til Nettavisen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk har kreftformen svært god prognose, og helbredelsen er på nær 100 prosent.

Oppfordrer andre til å sjekke seg

Sigrid Bonde Tusvik forteller at hun har snakket med en del venner av henne som er leger, som hevder at hun ikke skal blir for redd for diagnosen hun nå har fått.

- Ofte får du lyst til å scanne hele kroppen og bruke masse penger på å sjekke ut alt, men det skal jeg prøve å ikke gjøre. Jeg skal skjære litt til der jeg allerede har tatt bort føflekken og sjekke meg videre jevnlig, sier hun og understreker:

- Husk å sjekke livmorhals og bryster også, og så klart smøre seg med høy faktor, det har jeg gjort de siste åra, men vært dårlig på det før, sier hun.