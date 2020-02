Sigrun har startet Spleis for Jahn Teigens bisettelse: – Når staten ikke vil hedre han, så kan folket gjøre det

Sigrun Syversen tok grep da regjeringen ikke ville bisette Jahn Teigen på statens regning.

Fredrikstad-kvinnen var ikke fornøyd med at regjeringen sa nei til å bisette Jahn Teigen på statens regning. Dette ble det en diskusjon på i Facebook-gruppen «Erna må gå». Der er Syversen en av moderatorene:

– Den sittende regjeringen har laget strengere regler for hvem som begraves på statens regning. Jeg synes det er helt hårreisende at Jahn Teigen ikke vises denne æren. Sånn som regjeringen øser ut med penger, kunne de vist ham denne æren, sier Sigrun Syversen til Tønsbergs Blad.

Ifølge avisen tok hun direkte kontakt med Teigens datter:

– Tanken er å vise Sara (Skorgan Teigen) at folket bryr seg om han. Når staten ikke vil hedre han, så kan folket gjøre det, sier Syversen, som kontaktet Sara Skorgan Teigen før hun opprettet Spleis-aksjonen.

Hun forteller til Tønsbergs Blad at det var rart å kontakte datteren, men også veldig fint.

På Spleis-siden er det lagt ut en skjermdump av en melding mellom Sigrun og Sara. Der skriver Teigens datter:

«Hei Sigrun, tusen hjertelig takk for omtanken! Deres intensjon rører meg virkelig! Det er ikke noe jeg vil be dere om, så i så fall må dette være helt på eget initiativ.»

Lørdag formiddag har innsamlingen samlet inn over 59.000 kroner. Ifølge Spleis-siden går pengene i første omgang til Syversen, men hun lover å sette alt over til Teigens datter.

Innsamlingen har et fleksibelt mål på 75.000 kroner. Dette betyr at innsamleren håper å samle inn det oppgitte beløpet, men at alt som samles inn uansett vil bli utbetalt til mottaker. Dette målet kan endres løpende.