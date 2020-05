«Sigurd fåkke pult»: - Det tok lang tid før jeg ble en liggekandidat for jentene

Etter Steinar Klouman Hallert lagde TV-serie om en 25 år gammel gutt som er jomfru, fikk han meldinger fra unge gutter som bare ville si takk. Eksperter er bekymret over sextrend blant unge.

Møt Sigurd. Han er 25 år, jobber i en telefonbutikk og bor i kollektiv med ei dame han egentlig er litt interessert i. Sigurd tilbringer kveldene foran PC-en, gjerne i selskap med kompisen Mads, som sitter hjemme på sitt rom foran sin PC.

De gamer og snakker om folk de ikke henger med, fester de ikke går på og damer de ikke ligger med.

Sigurd er jomfru, og desperat etter å ikke være det mer.

Dette med å sjekke damer, det får ikke Sigurd til. Han er klønete, sjenert og dårlig på å ta initiativ. Utseendemessig er det ingenting i veien med Sigurd, og han er både snill, smart og morsom. Men så snart han får mulighet til å komme nær ei jente, blir han usikker og klein.

Så da forblir Sigurd jomfru, til tross for at det å ligge med noen står helt øverst på prioriteringslista.

Var uaktuell blant jentene

Sigurd finnes ikke på ordentlig. Han er hovedkarakteren i TV-serien «Sigurd fåkke pult», spilt av Steinar Klouman Hallert (26), som også har vært med på å skrive manus.

Men etter tilbakemeldingene å dømme, finnes det mange Sigurd-er der ute.

- Vi har fått mange meldinger fra gutter på sosiale medier, som skriver at de kjenner seg igjen. Noen sier at «jeg er som Sigurd», og takker oss for at vi lagde serien, sier Klouman Hallert til Nettavisen, og fortsetter:

- Det er i tillegg noen som skriver til oss fordi de er redde for at karakteren Sigurd er basert på dem. Det kan vi heldigvis berolige dem med at ikke er tilfellet.

SIGURD er 25 år og jomfru. Han tilbringer mye av tiden på rommet foran PC-en. Foto: Discovery

Sigurd er imidlertid delvis basert på Klouman Hallerts egne opplevelser. Spesielt monologene, som hver episode innledes med, har rot i tanker og erfaringer han selv hadde som ung.

- Ett eksempel er monologen som handler om å ha eksperimentert med guttevenner som ung. Jeg skammet meg veldig over dette før, men så begynte jeg å snakke med vennene mine om det og da viste det seg at det var flere som hadde gjort det. Noen hadde til og med eksperimentert med familiemedlemmer, så vi ble vel egentlig enige om at det er helt normalt.

- Så du er litt Sigurd, du også?

- Tja. Jeg brukte i alle fall veldig lang tid på å bli en aktuell liggekandidat for jentene. Jeg kom sent i puberteten, faktisk var jeg sist ute av alle i klassen, nesten 18 år gammel. Så jeg kan relatere til følelsen av å være uaktuell blant jentene.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Foto: Privat

- Driver med selvsabotasje

I utgangspunktet var planen å lage en serie på incels-kulturen, altså menn i ufrivillig sølibat. Betegnelsen «incel» brukes om, og av, menn som ikke får sex - og som er svært frustrert over situasjonen.

- Men så fant vi ut at det var de de vanlige historiene, om unge gutter som synes det er vanskelig med jenter og sex, som var de mest interessante for oss, sier Klouman Hallert.

Mange av meldingene han får på Instagram, kommer fra helt vanlige gutter som sliter med å tilnærme seg jenter - og som synes det er vanskelig å finne en kjæreste eller noen å ha sex med.

- Mange ser ut til å drive med selvsabotasje, og det gjør jo også Sigurd. Altså har de vært nære å ha sex med jenter flere ganger, men ødelagt for seg selv.

Klouman Hallert tror det ofte handler om at man er ung og uerfaren, og derfor dårlig på å tolke hverandres signal.

- Et konkret eksempel er at man er på vei hjem fra byen eller en fest. Så kommer man til et kryss og så sier jenta: «Hvilken vei vil du gå?» Og i stedet for at han da tar initiativ og spør om hun vil være med ham hjem, så blir han veldig insisterende på at «du må gjerne gå hjem til deg selv, altså».

Klouman Hallert tror det er akkurat dette som gjør det vanskelig for mange; at man skal være forsiktig, men også tydelig.

- Det forventes fortsatt at gutter skal ta initiativ på slike ting, og det trenger man trening på. Men hvis du bare er i en slik situasjon én gang i året, så blir opplevelsen voldsom, og da blir resultatet ofte at man går hjem alene.

MÅ ØVE: - Disse gutta må øve på å bli komfortable i sosiale situasjoner slik at de kan ha såpass lave skuldre at de tør å by opp til samtale med ei jente uten å virke for intens, sier Steinar Klouman Hallert. Foto: Discovery

- Må øve seg

Klouman Hallert tror landets Sigurd-er rett og slett trenger trening.

- Jeg er ingen ekspert, men jeg tror mange har mistet essensiell sosial trening på å flørte og være med jenter fordi de har vært i et lite guttemiljø hele ungdomstiden, sier han, og forsetter:

- Disse gutta må øve på å bli komfortable i sosiale situasjoner slik at de kan ha såpass lave skuldre at de tør å by opp til samtale med ei jente uten å virke for intens.

Det er imidlertid ikke sikkert at gutter sliter så mye mer enn jenter på dette området. Ja, gutter debuterer litt senere enn jenter, men det er ikke snakk om mer enn et års tid forskjell. Gjennomsnittlig debutalder for jenter er cirka 16,7 år og for gutter cirka 17,9 år.

- I «Sigurd fåkke pult» er problemstillingen plassert på en med mannlig identitet, men det er ikke bare gutter som ikke får pult, sier Tore Holte Follestad, spesialist i sexologisk rådgivning og assisterende leder for Sex og samfunn, til Nettavisen.

Det som bekymrer ekspertene mer enn mulige kjønnsforskjeller, er at rapporter fra en rekke land viser at unge har mindre sex nå enn før. Ekspertene lister opp en rekke mulige årsaker, men mangel på sosial trening går igjen som en av hovedårsakene.

- Mange har tilbrakt store deler av ungdomstiden bak en PC-skjerm, og har rett og slett fått for lite sosial trening. De har ikke øvd seg på å flørte, de har ikke noen særlig erfaring med fysisk nærhet med andre mennesker og de vet ikke helt hvordan man går inn i en nær relasjon med noen man er interessert i, har helsesykepleier Anne Holter Bentzrød tidligere sagt til Nettavisen.

- Du skal ha perfekte moves

Bentzrød tror det finnes en annen viktig årsak til at unge har mindre sex, nemlig dårlig selvbilde som konsekvens av økt kroppsfokus.

Her får hun støtte fra Follestad i Sex og samfunnn, som daglig er i kontakt med unge opp til 25 år:

- Jeg tror det handler om at de kjenner på et forventningspress, både når det kommer til prestasjon og utseende. Du skal se perfekt ut, ha perfekte moves og vite hva du skal gjøre aller første gang du har sex med noen – uten å nøle.

Selv er ikke Follestad så bekymret for at ungdom sitter mye foran PC-en eller at mye av flørtingen foregår over nett.

- Jeg bekymrer meg mer for at den beskrivelsen av hvordan man skal se ut og være, har blitt så spesifikk. Hvis du har en kropp eller et utseende som bryter med forventningene, velger enkelte å la være å ha sex.

- Blir til slutt ensomme og alene

Follestad mener voksne har sviktet ungdommen når det kommer til å lære dem om det «helt normale».

- Hvis de vil vite hvordan de får kjæreste eller hvordan de finner noen de kan ha sex med, så finner de ikke informasjon om det. De etterspør spesifikke oppskrifter på hvordan man har sex for første gang fordi de ikke vet det, sier Follestad.

SEXOLOG: Tore Follestad i Sex og samfunn er jevnlig i kontakt med unge opp til 25 år. Foto: Sex og samfunn

Når han er i samtale med ungdom som stiller disse spørsmålene, forteller Follestad dem at det er normalt å være usikker.

- Man må tørre å prøve seg frem og vise usikkerhet. Sigurd får jo ikke pult i det hele tatt, men jeg møter mange som kanskje har hatt en eller to seksuelle erfaringer, men som har gitt opp fordi de føler de ikke er «bra nok», sier Follestad, og fortsetter:

- Det bekymrer meg. At de er så redde for å ikke være perfekte at de ikke bare sliter med å «få pult», men også med å få venner. Noen blir til slutt reserverte og trekker seg tilbake, og blir til slutt veldig ensomme og alene.

Mindre skam, mer åpenhet

Follestad er derfor veldig positiv til at «Sigurd fåkke pult» setter fokus på noe helt normalt, som mange kan relatere til.

- Det som er veldig forfriskende, er at serien har appellert til unge menn som faktisk kjenner seg igjen. De har altså lykkes i å lage noe som får unge til å føle seg mindre alene, og som gjør det mindre skamfullt å snakke om problemer og utfordringer.

For hvis man, som Follestad sier, opplever at man er «den eneste i hele verden som ikke får pult», blir det vanskelig å snakke om - og kanskje også å gjøre noe med.

Og selv om det langt fra bare er unge menn som sliter med det samme som Sigurd, er det positivt om rollefiguren kan få flere unge menn til å åpne seg, mener Follestad.

- På Sex og samfunn har vi den høyeste andelen av menn blant alle lignende tilbud, og de utgjør fortsatt bare 25 prosent. Så hvis serien bidrar til at unge menn og gutter snakker lettere om følelser og hvordan de har det, er det veldig positivt, avslutter han.