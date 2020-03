Sigurd fåkke pult. Sigurds problem skal tas på alvor, Nossen!

Forrige uke kom Aurora K. Nossen med kritikk av tittelen på Sigurd fåkke pult. Argumentasjonen hennes kan i beste fall beskrives som tendensiøs, mens innlegget hennes som helhet er en fullstendig skivebom.

Av Oliver Stavik, Stud.jur ved Universitetet i Oslo som et tilsvar til Aurora K. Nossens debattinnlegg i Aftenposten om serien «Sigurd fåkke pult».

Hun tar fokuset bort fra det serien egentlig handler om – unge menn som har endt opp som tapere i samfunnet – og vrir dette til å dreie seg om generell kvinneundertrykkelse. Det er helt feil, og usolidarisk med dem som er i Sigurds sko.

Nossens kritikk er malplassert

Problemet med Nossens kritikk er at hun bruker en «dristig» tittel som brekkjern for å svartmale innholdet i serie hun åpenbart ikke kan ha sett eller forstått innholdet i.

Hun innfortolker en rekke meningsløse baktanker og krydrer det hele med tåpelige karakteristikker som «Nå til dags forventer gutter sex dersom de spanderer en øl på en jente ute på byen».

Jeg skal la dette falle på sin egen urimelighet, og jeg håper Nossen får erfare at slik tenker de færreste gutter.

Jeg skal ikke ta for meg alle problemene kvinner nasjonalt og globalt står overfor, som Nossen tar opp i sitt innlegg. Ikke fordi de ikke er viktige, men fordi de ikke har noe med denne serien og dens tittel å gjøre.

Derfor er det helt malplassert av Nossen å trekke frem nasjonal og global statistikk angående kvinners utfordringer, idet hun kritiserer tittelen på Sigurd fåkke pult.

Tittelen er treffende

Tittelen er god fordi den faktisk illustrerer hva slags person Sigurd er, og hva han sliter med. Dersom noen sier at «X er en sånn som ikke får pult», vet de aller fleste hva slags type det er snakk om. Dette er en usynlig gruppe, og tittelen klargjør bildet av hvem dette dreier seg om.

Tittelen henviser til Sigurds fallitt. Sigurd lar seg overkjøre, mangler sosiale evner og er usikker. Konsekvensen er at ingen jenter vil ha ham. Idet Nossen skriver at tittelen er «en degradering av kvinner ved at det er fokus på at en gutt skal få seg noe», misforstår hun. Sigurd er subjektet i tittelen, ikke kvinner.

Han må bli en bedre versjon av seg selv, for menneskets natur er nådeløs. «Sigurder» blir selektert bort av kvinner.

Serien er verdt å se

Dplay skal ha honnør for at de lager serien. De belyser en gruppe unge menn som mange ikke ser, eller i verste fall valser rett over. Serien tar opp en sår, vanskelig og høyst reell problematikk mange unge menn befinner seg i.

Sigurd er usikker i møte med absolutt alle, har ingen romantiske erfaringer, lar seg utnytte av andre, lyver for å unngå realitetene og tilfredsstille andre. Sånne unge menn «fåkke pult».

Det fine med serien er at Sigurd kan reddes. Han kan lære seg å snakke sant, si det han mener, ikke la folk utnytte ham og være selvsikker i møte med verden. En start vil være å barbere mopedbarten, kle seg ordentlig, redusere tiden foran datamaskinen, møte ekte mennesker mer, begynne å ta vare på kroppen og finne et mål i livet å jobbe mot.

Hvis han ikke tar grep ender han i verste fall opp som en bitter mann som hater kvinner, samfunnet og skaperverket. Det er ikke bra for Sigurd og ikke bra for samfunnet.

At menn får det bedre, betyr ikke at kvinner må få det verre

Nossen skriver at hun blir både kvalm og at det knyter seg i henne når hun leser tittelen. Det er trist at en serie som adresserer et viktig samfunnsproblem, skal tolkes og mistolkes til det ugjenkjennelige. Det er ikke er slik at hvis unge, akterutseilte menn får det bedre, må kvinner nødvendigvis få det verre.

Jeg vil tørre å påstå at det i aller høyeste grad også er i kvinners interesse at disse guttene får skikk på seg selv.

Som tittelen illustrerer, er dette en type menn få kvinner vil ligge med. Da vil de naturligvis heller ikke dele livet sitt med dem.

Hvis vi ikke får hjulpet disse unge mennene med å hjelpe seg selv, vil vi ikke bare sitte igjen med ekstremt mange barnløse menn, men også mange kvinner som ikke finner en mann de synes er god nok.