Silje (28) shoppet seg til flere hundre tusen i gjeld: – Fikk dårlig samvittighet overfor datteren min

Silje Drivdal tar til tårene når «Luksusfellen» kommer på besøk.

Onsdag kveld er det seongpremiere på den 20. sesongen av det populære TV3-programmet «Luksusfellen».

I kveldens episode er det 28 år gamle Silje Drivdal fra Horten som får hjelp av økonomene Silje Drange (28) og Magne Gundersen (54).

28-åringen havnet i en økonomisk krise for et par år siden, da hun var på vei ut det hun omtaler som «et turbulent forhold».

- Jeg var ganske langt nede psykisk og fysisk. Jeg hadde veldig dårlig samvittighet overfor datteren min, og begynte å bruke en del penger på henne. Samtidig begynte jeg å bruke shopping som «terapi», men skjønte i grunn raskt at dette gikk veldig galt, forteller Drivdal til Nettavisen.

I tillegg til at hun hadde lånt en del penger til barnefar, via forbrukslån, hopet regninger fra alt fra shopping og reiser, som hun hadde betalt for gjennom kreditt, seg opp.

- Jeg forsøkte selv å ta grep ved å få til en refinansiering, men det fikk jeg dessverre ikke til. Som 100 prosent alenemor hadde jeg ikke mulighet til å ta på meg mer jobb, og jeg fikk ikke til å betale ned gjelden min med så høye renter som det var, forteller hun.

GOD STØTTE: Silje Drivdal fikk god støtte av venninnen da «Luksusfellen»-økonomene la frem gjelden hennes. Foto: TV3

Tar til tårene

Da «Luksusfellen» bestemmer seg for å hjelpe den 28 år gamle alenemoren, får Drivdal nok et sjokk over sin egen økonomi.

Den totale gjelden viser seg nemlig å være mye mer enn det hun først hadde sett for seg. Totalt skyldte Drivdal hele 278.000 kroner i forbrukslån og annen gjeld, i tillegg til boliglånet hun nedbetaler på.

- Selv om jeg hadde en viss oversikt over hvor stor gjelden var, var det veldig vondt å høre. Det ble veldig mye mer virkelig, forteller hun til Nettavisen.

TØFFE SAMTALER: «Luksusfellen»-økonomene pyntet ikke på sannheten da de la frem økonomien til Silje Drivdal. Foto: TV3

Skaffet 60.000 kroner på en uke

For at økonomene kunne hjelpe Silje Drivdal ut av den økonomiske krisen, måtte 28-åringen skaffe 60.000 kroner på under en uke.

Ved å selge unna eiendeler og gaver fra familie og bekjente klarte hun det til slutt, og Drange og Gundersen fikk ordnet en nedbetalingsavtale for henne.

- Jeg hadde aldri klart å komme meg ut av denne situasjonen uten dem. Jeg lærte veldig mye om meg selv, er blitt mye mer prisbevisst og synes det er blitt gøy å spare, forteller hun.

- Fortsatt tabu

For Silje Drivdal har økonomi vært et svært sensitivt tema. Etter at «Luksusfellen» var på besøk har hun fått et helt annet forhold til penger.

- Jeg er så stolt over meg selv for at jeg tok grep så tidlig, og jeg er veldig takknemlig for hjelpen jeg fikk. Det er virkelig noen kilo vekk fra skuldrene. Jeg gjorde en stor feil i livet med å ta noen uansvarlige avgjørelser økonomisk. Men nå har jeg lært utrolig mye, og kommer til å ta med meg denne lærdommen resten av livet, sier hun og fortsetter:

- Datteren min og jeg har fått det veldig bra. Det er så deilig å vite at hun får en trygg og god økonomisk oppvekst. Jeg har også funnet meg en fantastisk kjæreste så livet smiler om dagen.