Silje Sandmæl sammenlikner kontoutskriften til John Arne Riise med et leksikon.

Tirsdag kveld er det premiere på seriesuksessen til TV3 «I lomma på Silje» der forbrukerøkonom Silje Sandmæl dypdukker ned i en rekke kjendiser sin økonomi.

Først ut til å få en real oppvask i økonomien er den tidligere fotballspilleren John Arne Riise, som allerede har skapt store overskrifter med sin privatøkonomi.

En av grunnene til det, er de voldsomme summene John Arne Riise har brukt på luksusvarer og andre luksuriøse goder, noe som blant annet skapte mye hodebry for forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Da Sandmæl får kontoutskriftene til Riise, får hun seg et skikkelig sjokk.

- Kontoutskrift på størrelse med et leksikon

Under premieren til programmet forteller Sandmæl til Nettavisen at kontoutskriften var på størrelse med et leksikon, og legger ikke skjul på at det tok lang tid å sette seg inn i økonomivanene til den tidligere fotballspilleren.

Det er imidlertid kanskje ikke så rart. Gjennom episoden skjønner man at kortet er blitt dratt hyppig. Det blir blant annet avslørt at Riise brukte over 310.000 kroner på luksusvarer til kona i løpet av et år, noe som tilsvarer den nette sum på 25.000 kroner i måneden.

Han spiste også ute 360 ganger i løpet av et år, og hadde brukt over en halv million kroner på klær og sko.

- Vanskelig å endre vaner

Sandmæl forteller at hun kan forstå at folk får et sjokk av å se utgiftene til Riise, men mener det er viktig å huske på hva slags profil Riise egentlig er.

- Jeg tror det er viktig å tenke på at han har vært en profesjonell fotballspiller og har tjent veldig mye siden han var veldig ung. Dyre biler, vesker og høyt forbruk har vært normalt for han. For nordmenn er kanskje ikke det normalt, sier Sandmæl til Nettavisen.

Nå som Riise har lagt bak seg fotballkarrieren, flyttet hjem til Norge og fått et nytt barn, blir utfordringen til Riise og snu litt om på vanene, mener Sandmæl.

- Nå som han tjener mindre blir det vanskelig å endre vaner. Det blir ikke lett for han. Men John Arne er jo en person som er veldig målrettet, og hvis han setter seg et mål så går han gjennom ild og vann for å nå det. Han er et veldig konkurransemenneske, sier Sandmæl.

- Vanskelig å ha kontroll

Riise legger ikke skjul på at livsendringene har vært harde. I episoden innrømmer han at han burde hatt bedre økonomisk styring.

- Da jeg var proff, gjorde klubbene alt for meg. Det gjaldt mobilregninger, barnehage, andre regninger, skole og sånn. Det eneste jeg måtte gjøre var å ta med toalettveska på trening. Sånn hadde jeg det fra jeg var 17 til jeg var 36 år gammel. Så må jeg innrømme at jeg ble fristet og blendet av å se hva alle de andre spillerne hadde. Jeg var ung og drømte om å ha deres liv. Da ble det litt kopiering, sier han i episoden og fortsetter:

- Det å ha system på regningene mine da jeg kom hjem igjen til Norge var vanskelig. Det var problemet mitt. Jeg betalte alt sent, fordi jeg ikke hadde gjort det før og var ikke særlig flink til å innrømmer det for meg selv.