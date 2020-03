Silvio Berlusconi (83) har gjort det slutt med Francesca Pascale (34) - skal ha funnet yngre kjæreste

Silvio Berlusconi ble fotografert sammen med det som angivelig er hans nye kjæreste, på tur med eks-kjærestens hund.

Silvio Berlusconi (83), tidligere statsminister i Italia, har avsluttet forholdet med Francesca Pascale (34) og skal ha funnet kjærligheten med en (enda) yngre kvinne.

Berlusconi fortalte selv at han ikke lenger er involvert med Pascale, men uttaler i en pressmelding at de fortsatt har et «ekte, kjærlighetsfylt og dypt vennskap».

Det skriver en rekke utenlandske aviser, deriblant The Times, Fox News og Sky News.

Ny kjæreste?



Pascale, på sin side, skal ha blitt overrasket over uttalelsen, men sier hun alltid vil være glad i Berlusconi.

- Jeg vil alltid holde ham kjær. Jeg ønsker ham all lykke i verden og håper han finner noen som tar seg av ham på samme måte som jeg har gjort, sier Pascal.

SLUTT: Silvio Berlusconi og Francesca Pascale avbildet sammen i 2013. De var sammen i 12 år. Foto: NTB Scanpix

Det kan imidlertid se ut til at 83-åringen allerede har funnet noen som kan ta seg av ham. Ifølge ryktene skal Berlusconi nå være sammen med Marta Fascina (30).

Fascina er selv stortingspolitiker, og tilhører Forza Italia, samme parti som Berlusconi.

Berlusconi og Fascina ble fotografert sammen da de forlot et hotell i Sveits, på tur med Pascales hund.

- Det er fornøyelig å se et annet stortingsmedlem gå tur med hunden min. Men det er greit for meg, sier Pascale.

Mange skandaler



Overskriftene om en ny og yngre kjæreste, er bare barnemat for Berlusconi.

Hans politiske karriere, og tiden etter han gikk av som statsminister i 2011, har vært preget av en rekke skandaler. I 2013 ble han blant annet dømt til syv års fengsel for å ha betalt for sex med en 17-åring, men dommen ble senere annullert.

På samme tid fullførte Berlusconi en sammfunsstjeneste etter å ha blitt kjent skyldig i skatteunndragelser. Han slapp fengselsstraff på grunn av sin høye alder.

To år senere, i 2015, ble han dømt for korrupsjon. Han fikk tre års fengsel, men slapp å sone straffen på grunn av at saken ble foreldet samme år.