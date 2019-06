«Sinnasnekker'n» satser utenfor tv-skjermen: Derfor endres suksessoppskriften

Otto Robsahm gjør helomvending fordi han opplevde noen situasjoner i tv-serien som vanskelige.

«Sinnasnekker'n», også kjent som Otto Robsahm, har fått norske par med desperat behov for oppussing til å utlevere forhold og personlige problemer i beste sendetid.

Nå endrer han kurs.

Etter at det ble kjent at Robsahm ikke fornyer kontrakten med TVNorge, og Rune Haraldsen tar over, har det vært stille på den ellers så høylytte snekkeren. I kulissene har han jobbet med programmet Team Otto.

Vil ikke gå i dybden på det psykiske



Der reiser Robsahm, med hjelp av bygg- og interiørsponsorater, rundt i Norge og pusser opp håpløse og stillestående prosjekter, en serie som til forveksling kan være likt suksessen «Sinnasnekker'n».

I et intervju med Dagbladet forteller han om den store forskjell på de to programmene.

– Det har vært litt vanskelig innimellom da jeg skulle gå i dybden på det psykiske hos en deltaker, og jeg merket at personen egentlig ikke hadde lyst, forteller han til avisen.

Derfor er det nye programmet fritt for personlige kriser, men til gjengjeld fylt av oppussingskriser.

Dropper lineær-tv



Serien skal heller ikke sendes på tv eller via norske strømmetjenester, men ligger på Youtube, samt app'en og hjemmesiden til Robsahm.

Konseptet består av at snekkeren med sitt team reiser på en roadtrip gjennom norge.

– Dagens samfunn har blitt mer og mer «meg og mitt» og «ikke bry deg»-holdning. Dette ønsker jeg å gjøre noe med, sier Robsahm seriebeskrivelsen.

Trakk seg fra nytt konsept

Når TVNorge nå lar programmet «Sinnasnekker'n» få pause, blir det til fordel for «Oppussing på én dag», ledet av Rune Haraldsen (33) (+).

Opprinnelig var planen at nevnte Robsahm skulle lede programmet, og han var sågar i gang med promoteringen like etter nyttår. Så ble det endring i planene.

– Jeg fikk en telefon i januar, der jeg fikk spørsmål om jeg hadde lyst til å bli programleder for programmet. Egentlig var det Otto som skulle ha rollen. Så langt har det vært veldig kult, fortalte 33-åringen til VG da nyheten ble kjent.

«Oppussing på én dag» vil etter planen komme på skjermen til høsten, mens Team Otto ble lansert i mai.