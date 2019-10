Siv Meyer får sexanklager kastet mot seg: - Episoden er klippet helt feil

Siv Meyer mener produksjonen oppgir feil hendelsesforløp.

Denne uka er ikke livet bare fryd og gammen inne på den luksuriøse villaen i «Ex on the Beach».

For selv om lykketårene var store da Johanne Noreng (24) overrasket alle med å komme tilbake, etter å ha blitt sendt hjem noen dager før, snudde idyllen brått.

I løpet av de to dagene 24-åringen fra Trondheim var borte, var det mye som skjedde inne på villaen. Blant annet hadde Pierre Louis (26) hatt sex med noen andre - noe hun tok svært tungt.

Det var imidlertid ikke det eneste hun fikk servert samme kveld som hun sjekket inn igjen.

For da deltaker Daniel Louis (27) valgte å adressere hva bestevenninnen Siv Meyer (21) skal ha gjort, eskalerte det hele.

- Klippet helt feil

I episoden kommer det frem at Meyer skal ha oppfordret Pierre Louis til å sove med henne og Sarah Wang, noe Daniel Louis ser på som «å prøve seg på kjæresten til bestevenninnen sin ».

Ifølge Meyer var hendelsesforløpet imidlertid noe helt annet.

- Den situasjonen som Daniel referer til er klippet helt annerledes fra det som egentlig hendte. Produksjonen får det til å se ut som at det var jeg som ville ligge i samme seng som Pierre og Sarah, mens det egentlig var Sarah og jeg sammen som planla en hevn mot Ulrik, forteller Meyer til Nettavisen.

Tidligere denne uken skapte nemlig Ulrik Giske (27) drama for seg selv da han sa til både Meyer og Wang at han aller helst ville dele seng med dem.

Det han derimot ikke visste var at jentene hadde snakket sammen, og funnet ut at han hadde sagt akkurat det samme til begge to.

Da de tre møtes til en felles date blir det rett og slett et oppvaskmøte med Giske, som ifølge jentene har spilt et dobbeltspill. Daten endte i tårer.

Forståelse for produksjonen

Ifølge Meyer er det nettopp denne hevnplanen med Wang som produksjonen har valgt å klippe vekk, slik at det nå fortelles en annen historie.

Selv om Meyer synes det er kjipt at hendelsesforløpet ikke er kommet frem slik det var ifølge henne, har hun likevel forståelse for at produksjonen er nødt til å ta noen prioriteringer.

- Jeg er ikke sint på produksjonen. Det er slike ting som kan skje, men jeg synes det var synd at jeg ble fremstilt på den måten, forteller hun.

Ifølge Discovery stemmer det at produksjonen må prioritere historiefortellingen.

- Men hendelsesforløpet som Siv skisserer kommer tydelig frem i episoden før krangelen, sier Ola-Magnus Svihus, pressekontakt for «Ex on the Beach».

Venner i dag

Selv om sexanklagene til Daniel Louis skapte uro mellom Meyer og Nordeng, som har blitt svært gode venner i løpet av innspillingsperioden, fikk de ordnet opp til slutt.

- Johanne og jeg fikk snakket om situasjonen på tomannshånd, og alt er fint mellom oss i dag, sier Meyer til Nettavisen.