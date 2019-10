Siv Meyer og Andreas Østerøy fryktet hets etter «Blowjob»-scene: - Jeg tror ingen blir sjokkert lenger

Til tross for sjokkscener i «Ex on the Beach», er det nærmest ingen oppmerksomhet.

Da den første sesongen av «Ex on the Beach» traff strømmetjenestene i Norge i fjor høst, fikk deltakerne tabloidblekket til å sprute i avisene.

Aldri før hadde norsk TV vist drøyere ordbruk, pikante sex scener og skandaløst fyll. Kjendismanager Erland Bakke gikk blant annet hardt ut mot konseptet, og sammenliknet realityserien med «en billig pornofilm». Psykologer gikk også ut og kritiserte castingprosessen, mens debatten om hvor grensen går for «mobbe-tv» blomstret for fullt.

I år er imidlertid realitykonseptet tilbake, og årets deltakere har tøyd strikken enda lenger. Deltakerne har servert mer drama, flere og mer pikante sexscener, samt drøyere uttalelser.

Likevel er det mindre storm rundt serien.

- Ingenting sjokkerer lenger

Denne uken overrasket blant andre Siv Meyer (21) og Andreas Østerøy (22) seerne med en aldri så liten «blowjob» - «bare for moroskyld».

Andreas Østerøy liker i utgangspunktet bare gutter, men etter flere uker uten seksuell aktivitet, kom han med en forespørsel til venninnen Siv Meyer om hun kunne uføre oralsex på ham.

Det går imidlertid ikke helt etter planen, da Østerøy ikke klarer å bli opphisset.

IKKE SOM PLANLAGT: Siv Meyer prøver å tilfredsstille bestevennen, Andreas østerøy, men det går ikke helt som de hadde tenkt. Foto: Discovery

- Jeg fant vel ut at jeg var 100 prosent homofil den kvelden, sier Østerøy i episoden.

Klippet har blitt gått som en farsott i sosiale medier de siste dagene, men til tross for høy eksponering, er tilbakemeldingene få.

- Jeg har ikke fått noe negativ tilbakemelding. Egentlig ikke noe tilbakemelding i det hele tatt. Jeg tror ikke folk blir sjokkert over reality-tv lenger, sier Meyer til Nettavisen.

- Kommer unna med humor

Østerøy forteller til Nettavisen at han lenge hadde grudd seg litt til episoden skulle sendes, og at han blant annet hadde advart moren sin mot å se sekvensen.

- Jeg forventet at scenen skulle skape sjokk og enorme reaksjoner, men jeg har fått mange færre tilbakemeldinger enn jeg hadde forventet, sier Østerøy og legger til at de tilbakemeldingene han har fått har for det meste bare vært hyggelige.

- Jeg får meldinger om at de synes det er morsomt. Til og med mamma hadde fått det med seg, og sa at hun synes det var gøy, sier han.

Østerøy er ganske enig med Meyer om årsaken til at tilbakemeldingene har vært som de har vært. I tillegg tror han at humoren han og Meyer har sammen, gjør at folk ikke reagerer slik de har gjort før.

- Jeg tror heller ikke at folk blir sjokkert av reality i like stor grad lenger, samtidig tror jeg vi kommer billig unna fordi det er mest humor. Det er ikke et dramatisk sexklipp som det har vært i tidligere sesonger der folk har kranglet i ettertid. Det er bare gøy og hyggelig, sier Østerøy og innrømmer at han likevel synes det var flaut å se seg selv i en slik situasjon på TV.

Ble hyllet

Østerøy og Meyer er imidlertid ikke de eneste som har bydd på seg selv i løpet av årets sesong av realitykonseptet, uten å kjenne på etterfølgende.

Da Johanne Nordeng sjokkerte tidligere i høst med en onaniscene med en vibrator, fikk heller ikke hun den reaksjonen hun hadde fryktet.

- Det har kommet inn en del meldinger til innboksen der folk skriver at det var kult gjort av meg. De hyller meg for å være åpen og for å gi faen, fortalte Nordeng til Nettavisen.

Pressekontakten for «Ex on the Beach», Ola-Magnus Svihus, kan bekrefte til Nettavisen at det har vært mindre kritikk i år, kontra lanseringen av «Ex on the Beach» i fjor.

- Grunnen til det er nok at programkonseptet nå er kjent, og nyhetens interesse har lagt seg. Fanbasen er allerede etablert, og kritikere av konseptet har fått rast fra seg, sier han.