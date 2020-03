Sjalusidrama mellom Øystein og Linn: - Kjenner på «trust issues»

Øytein Lihaug Solberg og Linn Wøyen Lenes bekrefter forhold.

Allerede i første episode av den populære realityserien «Ex on the Beach» skjønner seerne raskt at det er oppstått god musikk mellom bergenseren Øystein Lihaug Solberg (23) og Horten-jenta Linn Wøyen Lenes (20).

Overfor Dagbladet bekrefter paret at de for kort tid siden ble kjærester. Men for noen uker siden, under innspillingen av realityserien, oppstod det blant annet sjalusi og dramtikk allerede første uken.

I tirsdagens episode av «Ex on the Beach» kjenner nemlig Wøyen Lenes på at hun sliter med å stole på Lihaug, og Lihaug blir sint på Wøyen Lenes på grunn av en uheldig sex-kommentar tidligere på kvelden.

- Nå kjenner jeg skikkelig på «trust issues»-problemene mine, sier Wøyen Lenes.

Sterke følelser

Linn Wøyen Lenes og Øystein Lihaug Solberg har foreløpig ikke besvart Nettavisens gjentatte henvendelser, men forteller overfor Dagbladet at de hadde sterke følelser for hverandre allerede første dagen de møttes.

- Jeg følte egentlig hele tiden at hun var kjæresten min, siden vi var så nære hverandre og jeg hadde så sterke følelser for henne, sier Lihaug Solberg til Dagbladet.

At det dermed er ekstra sårt når misforståeler setter en stopper for romantikken, er ikke vanskelig å forstå. Heldigvis får de to turtelduene snakket sammen, og romantikken ser ut til å blomstre videre.

Bor ikke sammen

Overfor Dagbladet forteller duoen at de foreløpig ikke har flyttet sammen, men at de ikke ser bort i fra både giftermål og samboerskap i fremtiden som kommer.

På deres private Instagramprofiler ser det imidlertid ut til at de nyter tiden sammen, til tross for at Wøyen Lenes bor i Oslo, og Lihaug Solberg bor i Bergen.

«Ex on the Beach» sendes på TVNorge-kanalen FEM og Dplay.