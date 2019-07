Sjaman Durek i stort intervju med The Times: - Folk har sagt at det ikke skal noen «n****» inn på Slottet

Durek Verrett snakker ut om sirkuset i et stort intervju med The Times.

Overskriftene rundt Märtha Louise og sjamankjæresten Durek Verrett herjet etter at det tidligere i år ble kjent at de to hadde blitt et par.

Flere stilte seg nemlig svært kritisk til Verretts sjamanpraksis, og hans påståtte unike evner. Shaman Durek sier selv han er en bro mellom den fysiske og åndelige verden, men er også sitert på langt sprekere ting - som at han kan snu atomer, helbrede syke, er synsk og har stått opp fra de døde.

Sistnevnte påstand har også skapt overskrifter i internasjonal presse, deriblant Daily Mail, men Durek Verrett har i to intervju med TV 2 benektet at han har påstått disse tingene.

Flere har også stilt seg svært kritiske til parets økonomiske gevinst ved bruk av prinsessetittelen i markedsføringen av foredragsturnéen de dro på rett etter kjæresteavsløringen.

I et større intervju med The Times snakker Durek Verrett nå ut om sirkuset duoen opplevde i våres.

Ifølge Durek Verrett har han blant annet opplevd rasistisk oppmerksomhet i kjølvannet av overskriftene som har herjet internasjonalt.

- Folk sier at de har lyst til å henge meg fra et tre, og andre mener at det ikke skal være noen n**** på Slottet, sier han til avisen.

- Den neste hertuginne Meghan

Ifølge avisen blir Durek Verrett omtalt som «den neste hertuginne Meghan» og referer til de mange rasistiske slengbemerkningene den britiske hertuginnen har fått etter at hun giftet seg med prins Harry.

- Det er en prøvelse for noen med farge å komme inn i kongefamilien. Men det er en annen historie når det er en kvinne som blir sammen med en mann, sier han til avisen.

Ifølge Verrett er det enklere for prins Harry å gjøre som han vil, fordi han er mann - og at det er enklere å dømme Märtha Louise.

- Folk er ukomfortable med at en hvit kvinne velger en mørkhudet mann som er en sjaman og sjelseksuell. Det forstyrrer. Vi endrer ting ved å være forelsket i hverandre. Vi kan ikke bli opprørte over det. Dette er en tid for evolusjon. Det har ingenting med Märtha og meg og gjøre. Det har med dem å gjøre, sier han.

Fra hvilke kanaler eller hvor Durek Verrett har mottatt rasisme fra, sier han imidlertid ingenting om.

Var i et forhold med en mann

Det er ikke første gang Verrett åpner seg opp i et intervju. I et intervju med Dagbladet Magasinet i mai snakket han blant annet ut om sitt tidligere forhold til en mann, og sin kjærlighet for Märtha.

På spørsmål fra Dagbladet om det er viktig for ham at det skeive miljøet gir ham «kred» for å vise at han kan elske personer av begge kjønn svarte han ja, men at det ikke handler om merkelapper, men om kjærlighet.

- Det er maskulinitet og femininitet i både kvinner og menn, og jeg står for kjærlighet uavhengig av kjønn. Det er derfor jeg elsker Märtha, fordi hun forstår dette ved meg. Det er både kvinne og mann i meg, det finnes mange ting i meg. Jeg er et interessant menneske, sa han til avisen og fortsatte:

- (...) Ja - jeg var i et forhold med en mann. Det var en herlig opplevelse, og jeg vil alltid elske ham. Men han ville bare være sammen med menn. Det er greit, men for meg er det den ubetingede kjærligheten som er viktig, så det fungerte ikke. Jeg definerer ikke meg selv som homofil eller biseksuell. Jeg relaterer bare til én ting, og det er kjærlighet.

- Dere er blinde og uvitende

Det er ikke til å stikke under stol at det var stor pågang fra pressen i tiden mellom kjæresteavsløringen og Märtha og Verrets foredragsturné.

På Grunnlovsdagen brukte sjaman Durek noe av sin tid til å publisere en video, hvor han langet ut mot pressen.

- Hvorfor svarer jeg egentlig på spørsmål fra pressen? Det er latterlig, fordi det jeg har lært, er at pressen egentlig ikke vil lære noe om sjamanisme eller gavene mine, sa Verrett.

I videoen fortsetter Verrett sin tirade mot norsk presse som ikke «forstår» hans verden.

- Nei, de vil bare finne måter å fordømme det på. Og i vår kultur gjør det deg til en blind person. Så til alle dere dommere og hatere der ute, dere er blinde og uvitende, sa en oppgitt sjaman.