Sjaman Durek Verrets eks-kjæreste åpner seg til pressen: - Jeg har ingenting pent å si om ham

- Jeg tror ikke lenger på ham som person, sier Hank Greenberg (47) om sjaman Durek Verret, som han var sammen med i åtte år.

Det har vært relativt stille rundt prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett etter de avsluttet sin foredragsturné i Norge.

Dette var imidlertid ikke første gang at Verrett turnerte med en kjæreste.

I 2007 ble han sammen med massasjeterapeuten Hank Greenberg (47) fra Los Angeles. Også de to reiste rundt og holdt velværeseanser de kalte «Heaven and Earth», og paret skal også ha hatt et radioshow sammen.

Etter forholdet med Märtha Louise ble kjent, har Nettavisen forsøkt å komme i kontakt med Greenberg, men har ikke lykkes i det.

Britiske The Daily Mail har imidlertid fått Greenberg i tale. Intervjuet er igjen omtalt i ukens utgave av Se og hør.

- Jeg elsket Durek høyt, og ønsker ham alt godt, men jeg har ikke noe pent å si om ham, uttaler Greenberg til The Daily Mail.

- Tror ikke på han som person

Verrett og Greenberg var sammen i åtte år.

I 2012 startet Greenberg en innsamlingsaksjon for en nyretransplantasjon for Verrett, hvor de sammen lykkes i å samle inn 200.000 kroner.

De gikk hver til sitt i 2015, og Greenberg bor nå i Arizona.

Etter Verrett ble et kjent navn i Norge, har mange vært kritiske til hans sjamanpraksis, samt hans uttalelser om at han kan snu atomer, helbrede syke, er synsk og har stått opp fra de døde.

Overfor Daily Mail, uttrykker Greenberg skepsis når det kommer til sin tidligere kjærestes autentisitet.

- Jeg sliter med å tro at han er autentisk basert på mine personlige erfaringer med ham. Han har et voldsomt talent og jeg tror på hans misjon om at kjærlighet er svaret på alt, men jeg tror ikke lenger på han som person, sier Greenberg.

- Jeg vil alltid elske ham

I et intervju med Dagbladet, omtalte Verrett sitt forhold med Greenberg i varmt ordlag.

- Jeg var i et forhold med en mann. Det var en herlig opplevelse, og jeg vil alltid elske ham. Men han ville bare være sammen med menn. Det er greit, men for meg er det den ubetingede kjærligheten som er viktig, så det fungerte ikke. Jeg definerer ikke meg selv som homofil eller biseksuell. Jeg relaterer bare til én ting, og det er kjærlighet, sa Verrett.

Sjamanen uttalte videre at han «står for kjærlighet uavhengig av kjønn» og at han elsker Märtha fordi hun «forstår dette ved meg».

- Det er både kvinne og mann i meg, det finnes mange ting i meg. Jeg er et interessant menneske, uttalte Verrett til Dagbladet.

Kritikk

Kritikken har som nevnt haglet mot Verrett og prinsesse Märtha Louise etter det ble kjent at de to var i et forhold.

Norske leger har vært kritiske til at sjamanen legitimerer alternativ medisin.

- Det vi er redde for, er at pasienter skal benytte seg av alternativ behandling i stedet for medisinsk behandling- og i verste fall bli sykere. Eventuelt at pasienten benytter seg av alternativ behandling som forstyrrer den medisinske. Begge kan resulterer i at tilstanden forverrer seg og pasienten blir sykere, sa overlege Wasim Zahid, spesialist i indremedisin og kardiologi, til Nettavisen.

Prinsesse Märtha har blitt oppfordret til å gi fra seg prinsessetittelen, men har selv uttalt at det ikke blir aktuelt.

Paret har gått hardt ut mot norsk presse, som de mener «tar noe som ikke er helt sant, spinner på det og så blir det sannheten».

- Folk får oss til å se ut som et klovnesirkus, at vi er dumme folk som prøver å ta penger fra folk, uttalte Verrett til TV 2.