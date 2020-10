Sjekk hvem som er tilbake

Den sjarmerende og uskyldige snømannen Olaf fra Frost har smeltet hjerter verden rundt. Populariteten fikk Disney til å lage en egen kortfilm om den folkekjære karakteren.

– Det er mye jobb med å lage disse animasjonsfilmene. Men selv om de er svært tidkrevende, er det veldig gøy. Hver gang vi har avsluttet en «Frost»-film har det vært trist å forlate karakterene. Man blir følelsesmessig tilknyttet karakterene. Det var derfor en glede å lage en egen film om Olaf, forteller den Oscar-vinnende produsenten og Walt Disney Animation Studios-sjefen Peter Del Vecho til Nettavisen.

Han har også produsert de foregående «Frost»-filmene, som er blant tidenes største kassasuksesser, i tillegg til andre Disney-storfilmer som «Prinsessen og frosken» og «Ole Brumm - Nye eventyr i Hundremeterskogen».

Vi kan alle lære noe av Olafs optimisme og fremtidstro, sier regissør Dan Abraham. Foto: Disney+





Inspirert av Norge

Den nye filmen «Once Upon a Snowman» forteller den hittil ukjente historien om snømannen. Vi følger Olafs første skritt når han våkner til liv og søker etter sin identitet i de snødekte fjellene utenfor Arendelle.

Som med de foregående «Frost»-filmene er denne inspirert av norsk natur, kultur og tradisjoner.

– I forbindelse med «Frost 2» besøkte vi Norge for å gjøre research. Vi er fortsatt veldig inspirert og alle filmene er veldig norske i uttrykket, mener Del Vecho.

Han får støtte fra regissør Trent Correy.

– Jeg har besøkt flere steder i Norge, blant annet Oslo og Trondheim. Når jeg besøkte landet var det vinter og kaldt, så det var ikke vanskelig å finne inspirasjon til «Frost». Jeg synes vinter-Norge har utrolig vakker og magisk stemning. Denne stemningen har jeg forsøkt å formidle i den nye filmen, sier han.

Kortfilmen er inspirert av norsk natur og kultur. Foto: Disney+

Tok åtte år

Ideen til «Once Upon a Snowman» kom allerede i 2012 da Correy jobbet som trainee på den første «Frost»-filmen.

– Som animatør var det utrolig kult å jobbe med animeringen av Olaf. Jeg husker godt da jeg fikk se skissene til øyeblikket hvor Elsa blir kjent med Olaf. Det var et veldig magisk møte. Men vi fikk ikke vite noe om forhistorien til karakteren og hvor han kom fra. Jeg fikk derfor veldig lyst til å fortelle historien om hvordan Olaf ble til og begynte å drodle med ideer, forteller Correy engasjert.

Ideen til «Once Upon a Snowman» kom allerede i 2012. Foto: Disney+

– Vi kan alle lære noe av Olaf

Men det skulle ta hele åtte år før filmen ble ferdigstilt.

– Det var først i fjor at jeg fikk klarsignalet om å lage filmen. Jeg fikk da beskjed at dette var en film som ville være perfekt for Disney+. Det føles ganske surrealistisk og deilig at filmen endelig er ute, smiler Correy.

Regissørkollegaen Dan Abraham forklarer populariteten til Olaf slik:

– Olaf er en av de mest sjarmerende og populære karakterene fra «Frost»-universet. Det tror jeg handler mye om at han har en veldig positiv innstilling til livet og at han nærmest har en barnslig uskyldighet. Han er alltid positiv og løsningsorientert. Vi kan alle lære noe av denne optimismen og fremtidstroen, ikke minst i den tiden vi lever i, mener Abraham.

«Once Upon a Snowman» er ute på strømmetjenesten Disney+.