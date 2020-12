Sjimpansen Julius fyller 41 år

Dyreparken i Kristiansand' mest kjente beboer har bursdag.

Se video øverst: Se hvordan Julius feirer bursdagen sin.

Julius ble født 26. desember 1979, og den kuriøse historien forteller at dyrepassere først trodde at det var en jente. Dermed fikk den lille sjimpansen navnet Juliane, men etter hvert oppdaget man at Juliane var en gutt, og dermed fikk han navnet Julius.

Julius veide 2,5 kilo ved fødselen, men livet kunne brått ha tatt slutt noen uker senere. I februar 1980, seks uker etter fødselen, oppdaget en dyrepasser at Julius lå blødende og skrikende på gulvet.

Da bestemte Dyreparkens direktør Edvard Moseid og lege Billy Glad at Julius måtte tas ut av Dyreparken for å få behandling. Han bodde dermed noen måneder hos familiene Moseid og Glad. Det gikk heldigvis bra med Julius, og det var starten på å bli Norges mest kjente sjimpanse.

Julius var med i en dokumentarfilm på NRK rundt ett år etter fødselen, nærmere bestemt i desember 1980. Senere kom det tre oppfølgere. Etter hvert fikk Julius også en egen Barne-TV-serie på NRK, og ble dermed super-kjendis hos det norske folket.

Han ble så populær at selveste «Kaptein Sabeltann», Terje Formoe, lagde en sang om ham med tittelen «Her kommer Julius som alle vil se». Sangen ble en superhit her til lands. Og som man sier, «resten er historie». Julius er fortsatt en stor kjendis den dag i dag, og lever i beste velgående i Dyreparken i Kristiansand.

Reklame Startet julen med å vinne i Eurojackpot