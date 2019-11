Sjokkbeskjed: Alle skuespillerne i «I gode og onde dager» løst fra kontrakten

Det kan gå mot slutten for den ikoniske såpeoperaen.

LOS ANGELES (Nettavisen): I hele 55 sesonger har «Days Of Our Lives» rullet over amerikanske TV-skjermer, og såpeoperaen har også vært et innslag på norske TV-er på dagtid, da under navnet «I gode og onde dager».

Nå kan det imidlertid være over. I det som kalles en sjokkbeskjed, er det nå blitt klart at alle skuespillerne har blitt løst fra kontrakten sin. Det har både Deadline og TMZ fått bekreftet.

Det betyr at alle skuespillerne står fritt til å skaffe seg nye jobber i tiden framover. «I gode og onde dager» har ennå ikke blitt kansellert, men vil gå inn i en pause på ubestemt tid ved slutten av måneden mens TV-nettverket NBC bestemmer hva som vil skje med serien.

«I gode og onde dager» og såpeoperaer generelt har slitt med fallende seertall de siste årene, og det uventede grepet er tatt for å kutte kostnader mens forhandlinger om seriens fremtid pågår, skriver Deadline.

TVLine, som var først ute med nyheten, skriver at «I gode og onde dager» filmer åtte måneder i forveien, og at det derfor kan sendes episoder av serien fram til sommeren i 2020, selv om filmingen nå tar en pause.

IKONISK: Timeglasset som vises i starten av hver episode har blitt et kjent syn på TV-skjermer verden rundt. Foto: NBC

Det understrekes at serien ennå ikke er kansellert, og forhandlinger pågår om å gi «Days Of Our Lives» ytterligere sesonger. Vanligvis blir det kjent på nyåret om serien får en ny sesong.

Hvis NBC bestemmer seg for å gi såpeoperaen en ytterligere sesong, er det ventet at filmingen vil gjenopptas i mars. Men ettersom alle skuespillerne nå er løst fra kontrakten, er det ingen garanti for at alle, eller noen, vil returnere til serien.

PRISVINNENDE: Skuespillere og andre i produksjonen av «Days Of Our Lives» poserer etter å ha vunnet en Emmy i 2015. Foto: Richard Shotwell (AP/NTB Scanpix)

Fans har tatt til sosiale medier etter nyheten, og flere frykter at det nå er slutt på såpeoperaen som for mange har vært et fast innslag i hverdagen.

- Dette høres ikke bra ut, er det blant annet en som skriver på Twitter.

«Days Of Our Lives» hadde premiere i 1965, og følger de turbulente livene til visse borgere i den oppdiktede byen Salem.

En rekke såpeoperaer har blitt kansellert de siste årene, men «Days Of Our Lives» er hittil blant dem som har overlevd på amerikanske, sammen med «General Hospital», «Young and the Restless» og «Bold and the Beautiful».