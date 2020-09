Hotellets nye gjest får et møte med en noe villere fest enn hun er vant med.

Obs, spoiler! Denne saken avslører deler av innholdet i mandagens episode av «Paradise Hotel».

Høstsesongen av «Paradise Hotel» på Viaplay og Viafree har så langt vist seg å være svært innholdsrik, og bare få uker inn i programmet har tv-seerne allerede fått være vitner til mye sex, spill og krangler blant deltakerne inne på luksushotellet.

Mandag sjekker 23 år gamle Camilla Larsen fra Bergen inn på «Paradise Hotel», og blir kastet inn i det hele med en fest.

Les også: Spøken endte i raseriutbrudd - årsaken får ikke tv-seerne se

Overfor Nettavisen legger hun ikke skjul på at deltakerne i høstens sesong er en villere gjeng enn hva hun er vant med.

– Jeg vil beskrive det som et galehus. Et helt totalt forbanna galehus, ler 23-åringen.

Se klipp fra hotellet og intervju med Camlilla øverst i saken!

GALEHUS: Camilla Larsen blir kastet rett inn i en våt fest på hotellet - helt annerledes enn hva hun er vant med hjemmefra. Foto: Viaplay

Satte studiene på pause

Larsen ble kontaktet av produksjonen bare fem dager før avreise med spørsmål om hun kunne tenke seg å være med.

Det var en mulighet hun ikke kunne takke nei til.

– Jeg har jo tenkt i mange år at jeg bør melde meg på, og vennene mine har alltid sagt at jeg må søke og at jeg ville passet inn der. Så da jeg fikk det spørsmålet måtte jeg plutselig ta en liten pause fra studiene, pakke bagen og reise.

Les også: Rett til sengs i første episode av «Paradise Hotel»: – Tørst etter nytt kjøtt

Til vanlig studerer Larsen for å bli sykepleier, i tillegg til at hun jobber som personlig trener og driver med bikinifitness.

Hun legger ikke skjul på deltakelsen i «Paradise Hotel» kanskje kan gi henne noen fordeler med tanke på PT-jobben.

– Jeg er med for opplevelsen og for å møte nye mennesker, men jeg tenker jeg også kan bruke det litt i treningsdelen, kanskje hanke inn noen nye kunder, sier hun til Nettavisen.

Vil ikke ha sex på tv

Som nevnt tyder mye på at høstens sesong blir svært innholdsrik, og tv-seerne har allerede fått være vitne til at flere av deltakerne hopper til sengs foran kameraene.

Larsen har imidlertid ingen planer om å ha sex på tv.

– Det er jeg helt imot. Det blir jo som å invitere mamsen og papsen inn på soverommet og si: «Her, se på meg».

– Du gjør jo ikke det. Det er dritekkelt. Jeg tenker jeg klarer meg helt fint uten sex i en måned, sier hun.

23-åringen prøvde også å være påpasselig med hva kameraene fanget opp av kropp generelt inne på «Paradise».

– Jeg var opptatt av å ikke vise for mye, og ville ikke vise en pupp en gang. Så jeg skifter under t-skjorten og sånt. Men jeg tror jeg klarte meg ganske bra sånn sett, forteller Larsen.

Les også: Even Kvam gjør comeback i «Paradise Hotel»

– Aldri sett mitt eget tryne på tv

Selv om hun satte klare regler før innsjekk hva gjelder sex og nakenhet, er det ikke alt man kan kontrollere selv.

Kameraene følger deltakerne overalt, og heller ikke private ting som et toalettbesøk er noe man gjør alene. Tidligere har dette vist seg å føre til kreative løsninger fra hotell-gjestene.

Larsen legger ikke skjul på at det blir rart å se seg selv på tv.

– Altså, jeg har jo aldri sett mitt eget tryne på tv. Også sies det at alt blir større, at du ser større ut. Det gruer jeg meg til.

– Så da tenker jeg bare hvordan det blir når man ligger med dobbelthake og greier. Det gruer jeg meg til å se, ler hun.