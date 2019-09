Sjokkexit på «Ex on the Beach»: - Monica Gaustad reiste hjem til sin kreftsyke mor

- Jeg gikk helt i kjelleren, sier Monica «Moccababe» Gaustad til Nettavisen.

Det blir tårevått under kveldens episode av «Ex on the Beach» da «padden, ipaden som styrer spillet inne på den luksuriøse villaen, bestemte seg for å sende ut hele tre deltakere i sin første exitrunde.

Se klipp øverst i saken!

Bakgrunnen for valget av personene som blir sendt hjem blir aldri nevnt, men da Monica «Moccababe» Gaustad (40) hørte navnet sitt sammen med deltakerne Therese Pedersen (21) og Henrik Grønvik (22), ble alt sort for henne.

- Jeg trodde det var noe galt med mamma, og at det var grunnen til at de sendte meg hjem. Jeg gikk helt i kjelleren og løp inn til produksjonen, forteller Gaustad til Nettavisen i dag.

Reiste fra dødssyk mor

To uker før Gaustad sjekket inn på den skandaleombruste villaen i Øst-Afrika fikk 40-åringen den tragiske beskjeden om at moren hennes hadde fått kreft.

Likevel valgte hun å dra.

- Jeg har lenge hatt en drøm å lage min egen TV-serie, men jeg har fått beskjed om at jeg ikke har vært kjent nok. Da jeg fikk tilbudet om å være med i «Ex on the Beach» så jeg på det som en mulighet. All eksponering er bra, tenker jeg, sier hun.

Den pluttselige exiten på villaen viste seg imidlertid ikke å være på bakgrunn av moren. Likevel er hun glad for at hun ble sendt hjem. Bare noen måneder etter at hun hadde kommet hjem til Bergen døde moren som følge av kreft.

- Hadde det ikke bra

- Produksjonen skjønte vel at jeg hadde det tøft og at jeg ikke hadde det så bra. Jeg var ikke helt meg selv den siste tiden inne på villaen, forteller Gaustad.

- Jeg er også betrakelig mye eldre enn de andre deltakerne, så jeg følte samtidig at jeg hadde gjort mitt der inne.

Angrer ikke på deltakelsen

Baktanken med deltakelsen i «Ex on the Beach» ser imidlertid ut til å fungere for 40-åringen. I dag er hun i gang med sitt egen TV-serie på sitt eget nettsted - noe hun anser som en drøm som går i oppfyllelse.

- Jeg har mange planer fremover, og jeg gleder meg til fortsettelsen av TV-serien. På privaten har jeg det bra etter forholdene, men jeg er fortsatt i sorg over mamma, forteller hun.

Til tross for sitt relativt korte opphold på Mauritius, og morens alvorlige sykdom, angrer ikke Gaustad på deltakelsen.

- Jeg har fått nesten bare positive tilbakemeldinger, noe jeg ikke hadde forventet i det hele tatt. Folk kaller meg en legende og heier på meg. Det er veldig gøy, forteller hun til Nettavisen.

«Ex on the Beach» sendes klokken 22.00 tirsdag og torsdag på kanalen FEM og publiseres mandag til torsdag på Dplay (premium).