FHI mener problemet med skadedyr er like stort på små hytter som flotte hoteller i Norge.

Hver sommer er det en kjent sak at reisende minnes på at man kan ta med uvelkomne gjester som veggdyr eller skjeggkre i bagasjen hjem fra ferie.

Hvordan det blir i år, kan man spørre seg. Med en sommer foran oss hvor de aller fleste i Norge ikke planlegger å reise på utenlandsferie, må det vel bety at årets sommer vil sørge for færre skadedyr i norske hjem?

Seksjon for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet følger nøye spredningen av skadedyr som veggdyr og skjeggkre i Norge.

– Skadedyrfirmaene vil ha like mye å gjøre i år

De tror det vil bli like mye spredning av slike skadedyr i år som tidligere sommere.

– Det vil bli et like stort problem for reisende i år som tidligere og jeg tror ikke skadedyrfirmaene vil ha mindre å gjøre utover høsten enn de har hatt før, forteller Preben Skrede Ottesen til Nettavisen.

Han er avdelingsdirektør i seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet.

Preben Skrede Ottesen, avdelingsdirektør i seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet. Foto: Lene Solbakken/FHI

– Pleier ikke spesielt veggdyr å være et problem som er forbundet med utenlandsreise?

– Vi har fått såpass mye veggdyr i Norge nå, så vi eksporterer like mye ut av landet via våre turister som vi får tilbake. Så det går begge veier, forteller Ottesen.

Han mener du like gjerne kan få med deg veggdyr fra campinghytter og herberg som på selv de fineste hotellene.

– Disse krypa finner man overalt, de skiller ikke på dyrt eller billig. Det er ofte overnattingsstedene som blir spredningssentre for veggdyr, men derfra er de privatboligene som angripes, forteller han.

Skadedyr kan like seg like godt på campinghytter som flotte hoteller i Norge, og er lett å få med seg i bagasjen om en ikke passer på. Foto: Berit Keilen (NTB scanpix)

Eksplosiv vekst

Veggdyr er nattaktive blodsugere som biter deg når du sover om natten. Tross navnet finnes de oftest i sømmene på madrasser eller sprekker i eller under treverket på senger.

Et tegn på veggdyr kan være at det er en rekke sorte flekker i grupper på madrassen eller treverket.

I Norge har disse krypene hatt en eksplosiv vekst de seneste årene. I 2007 var det registrert 400 bekjempelser av disse krypa i året, men så tok det helt av.

I 2016 har Folkehelseinstituttet i samarbeid med landets skadedyrfirmaer registrert hele 3000 bekjempelser, før det flatet litt ut.

ØKT PROBLEM: Siden årtusenskiftet har veggedyrproblemene økt kraftig over hele verden. Økningen skyldes resistens mot innsektsmidler og mangelfull kunnskap om alternative bekjempningsmetoder. I tillegg har nasjonal- og internasjonal reiseaktivitet økt, slik at risikoen for spredning er større (kilde: Folkehelseinstituttet). Foto: Wikimedia Commons

– Vi ser ofte at det topper seg i august, september og oktober med innmeldte tilfeller av veggedyr. Det er fordi de bruker tid på å formere seg, slik at toppen kommer ikke midt i fellesferien, selv om det er da folk kan få de med seg hjem fra ferie, forteller han.

Slik unngår du å få med deg veggdyra hjem

Så hva kan du gjøre for å ikke få med deg veggdyra hjem?

Nøkkelingrediensen er å la tingene dine forbli i kofferten og å oppbevare kofferten på et lurt sted, og ikke på gulvet. Noen velger å sette den i badekaret eller i høyden - på en pult eller koffertholder.

Senga eller gulvet bør ikke brukes til oppbevaring av klær eller ting. Lar du for eksempel mobilen ligge i sengen over natten, kan det være nok til å få med seg noen kryp hjem, og da begynner ballen å rulle.

Når du ankommer overnattingsstedet kan du også sjekke i sømmene rundt madrassen om det er sorte flekker der, slik at du har mulighet til å bytte rom om noe ikke er som det skal.

Er du i tvil har du mulighet til å kontakte Folkehelseinstituttet. De har en egen skadedyrtelefon og mailtjeneste hvor du kan stille spørsmål og be om råd.

Derfor bruker man ikke gift mot veggdyr

Om du mistenker at du har fått veggdyr med deg i kofferten er det flere tiltak du kan gjøre.

Flere velger å pakke opp kofferten utendørs og riste klærne godt. Ett av de mest effektive tingene du kan gjøre er å frysebehandle tingene dine.

Noen forsikringsselskaper har også avtaler med skadedyrfirmaer hvor du kan fryse ned bagasjen i noen dager. Har du tilgang på fryseboks kan du fryse kofferten og innholdet selv i noen dager for å være sikker.

Skulle uhellet være ute, forteller Ottesen ved FHI at det ikke er lurt å selvbehandle med gift.

– De fleste skadedyrfirmaene nå om dagen går bort fra giftbruk, fordi de har sett at det finnes like effektive løsninger uten gift, forteller han og fortsetter:

– Veggdyrene har i mange år blitt behandlet med gift, og er derfor blitt resistente mot det. Skjeggkre, som har vært mye omtalt i det siste, bruker man riktignok fortsatt gift på, men det er i mikroskopiske mengder i form av forgiftet åte, forteller Ottesen.

– Det mest benyttede i disse dager for å fjerne veggedyr er varme- og kuldebehandling og i mange tilfeller tørkepulver, opplyser han.