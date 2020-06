Skal du gå til høyre eller venstre? Det spørsmålet har skapt krangler og trøbbel i det siste

Etter mye forvirring er det nå anbefalt side for de som ferdes til fots.

Den siste tiden har Trygg Trafikk fått henvendelser fra folk over hele Norge om hvor man skal gå. Både når det gjelder å gå på fortauet, i skogen eller langs en trafikkert vei, så er det norske folk forvirret.

Hos Trygg Trafikk har de opplevd at det faktisk er blitt et smått betent spørsmål ute blant folk og de forteller at det har blitt temperatur i noen av disse diskusjonene.

– Vi har hørt om uenighet på skogstur og i veien, vi har fått mailer og telefoner fra vanlige folk som har opplevd dette her som vanskelig. Dette er jo noe som angår de aller fleste, så det skaper engasjement, forteller kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg til Nettavisen.

Hun mener det er et behov for å minne om hva regelverket sier, ettersom så mange har kontaktet dem.

– Folk blir usikre og kanskje litt redde i den perioden når det er viktig med avstand, når de opplever at andre ikke følger reglene. Det blir smått kaotisk på fortau og gang- og sykkelveier. Mange opplever også at folk kjører litt fort på sykkel eller at folk ikke vil flytte seg, og noen blir redde for å gå enkelte steder.

Vil at folk alltid skal gå til venstre – også i skogen

Trømborg presiserer at det er venstre-regelen som gjelder når man går på vei uten fortau, men hvorfor er det akkurat venstre man skal velge?

– I lovverket står det at man i kjørebane, det vi kaller for vanlig vei, skal gå på venstre side. Så det er det de fleste er vant til og det man har lært barna sine, forteller Trømborg.

Det er rett og slett fordi du da kan se møtende trafikk som sykler og biler, være oppmerksom og du ta valg som kan signalisere til en bil eller sykkel om du skal gå til siden, fortsette å gå eller stoppe opp.

– Folk kan bli forvirret

Fordi den er så innøvd fra før og øker trafikksikkerheten, mener Trygg Trafikk at venstreregelen bør gjelde i alle sammenhenger, enten du går på vanlig vei, på gang- og sykkelvei, eller til og med i marka.

– Dette burde ikke være grobunn for krangel og uenighet egentlig, for vi har alle plikt til å ta hensyn til hverandre uansett om vi går, sykler eller kjører. Det beste er å ta hensyn og ikke alltid skulle være først eller presse seg frem, mener hun.

Hun mener også at det er praktisk å følge venstreregelen i skogs- og turområder hvor både gående og syklister ferdes.

– Vi slår et slag for forenklingen. Vi har ikke noe mandat til å si at venstreregelen skal gjelde i skogen eller på skogsveier, men vi har tenkt at det er lettere med én regel for alle veier enn mange ulike regler. Det er ofte forvirrende for folk og ikke minst for barn, så derfor mener vi at det å gå til venstre er best.

Trømborg forstår at det lett blir diskusjon om noe slikt, spesielt siden folk kan ha hver sin vane.

– I en del sammenhenger velger nok folk å gå til høyre. Vi står til høyre i rulletrappa og slipper de som går til venstre forbi, og i skiløypa går vi også til høyre.

– Forskjellen er at der er det ikke det som heter blandingstrafikk, man møter ikke på bil eller sykkel i rulletrappa eller på skitur.

Ett eksempel er Bergen kommune, som har gitt ut turvettregler hvor de oppfordrer folk til å gå til høyre på tur.

– Vi tenker det er enklere om alle velger venstre som regel. Det er ikke en regel tatt ut av lufta, den er laget fordi den bedrer trafikksikkerheten og kan like gjerne overføres til alle veityper.

– Går du på høyre side i kjørebanen, mister du oversikt over trafikk bak deg og spesielt over elbiler og sykler som ikke gir lyd. Kanskje du i farta tar et steg til feil side, og da kan det lett bli en ulykke, påpeker hun.

Nå kommer Trygg Trafikks Ingrid Trømborg med én klar anbefaling til gående. Foto: Colourbox/Trygg Trafikk

Dette er regelen om du bruker el-sparkesykkel

El-sparkesykkelen har tatt Norge med storm, og enten den er leid eller eid privat, er ikke alltid de som kjører disse transportmidlene klar over at det finnes regler.

– Jeg har litt på følelsen at folk tenker dette er et framkomstmiddel vi bruker mest for moro, men de går fort, og det kan få store konsekvenser for en selv og andre mennesker om man ikke tar hensyn og følger reglene som gjelder, forteller Trømborg.

Det er nemlig ikke lov for el-sparkesyklende å kjøre mot kjøreretningen, kjøre på venstre side eller ta «en shortcut» ved å skrå over veien der man vil. Her gjelder altså høyreregelen.

– Det som er superviktig er at de som bruker el-sparkesykler vet at de regnes som kjørende i trafikken og følger reglene som gjelder for vanlige syklister. Du må alltid kjøre på høyre side.

– Må slutte å tenke at det er et leketøy

– Det er viktig å få ansvarliggjort de som kjører el-sparkesykler, og vi må slutte å tenke at det er et leketøy, for dette er et kjøretøy.

Hun mener det er spesielt viktig å bevisstgjøre foreldre som kjøper slike til barna. De bør sørge for at barna bruker sikkerhetsutstyr og hjelm, men det er ikke nok.

– Det kan være en risikofaktor i trafikken det der, jeg tenker at foreldre har et stort ansvar når de gir ungene sine motorisert kjøretøy som går i 20 km/t. Det krever trening å mestre en el-sparkesykkel og det å kjøre en slik ut i trafikken uten å ha øvd er en risiko, påpeker Trømborg i Trygg Trafikk og legger til:

– Man må huske at i trafikken, enten du er på sykkel, el-sparkesykkel, på beina eller i bil så har du flere plikter enn du har rettigheter.

Slik skal en syklist oppføre seg på fortau

Om du er på fortau er det helt klare regler til deg som er en fartsglad syklist.

–På fortau så er budskapet tydelig: Fortau er til for fotgjengerne, men i Norge er det lov for syklister å sykle der. Da skal man ta hensyn til fotgjengeren først, og passere dem i gangfart.

– Er syklister flinke til å gjøre det, synes du?

– Jeg skal ikke skjære alle over en kam, det finnes nok litt av hvert. Det største problemet er nok heller der det er både gang- og sykkelveier, for der sykler man ofte fortere fordi man er på treningstur. Der er det spesielt viktig at man deler den veien best mulig og at fotgjengerne går til venstre og syklende til høyre.