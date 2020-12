Skal du over fjellet i denne Teslaen? Da bør du lese dette

Ny batteritype svikter når det blir kaldt ute, ifølge test.

Da det ble kjent at Teslas Model 3 produsert i Shanghai ville få LFP-batterier virket dette som en god nyhet. Batteritypen er både billigere og har vist seg å gjøre det bra på tester, rapporterer Insideevs.

Nå rapporterer samme nettsted at ikke alt er er gull og grønne skoger likevel. Rekkevidden til batteriet skal visstnok stupe når det blir kaldt ute - fra 420 kilometer til rundt 241 kilometer.

Den korte rekkevidden skal ha blitt opplevd av Model 3-eiere i Kina.

Årsaken til det oppsiktsvekkende fallet skal være at Tesla ikke testet LFP-batterier godt nok. I stedet valgte selskapet å bruke data fra kundene for å evaluere og forbedre batteriene.

Også det norske markedet mottar biler fra Shanghai-fabrikken, og fra første kvartal 2021 vil den billigste Model 3 ha den nye batteriteknologien, melder Tek.no, som var først ute med nyheten her til lands.

Teslas kommunikasjonssjef, Even Sandvold Roland, sier til nettstedet at selskapet ikke kjenner til påstandene, men understreker at bilene det angår er svært få:

– I Norge selger Tesla primært Dual Motor-varianter av Model 3. Ifølge offentlige registreringstall utgjør disse variantene over 90 prosent av Model 3-bilene på norske veier. På Dual Motor-variantene er batteriteknologien uendret og fortsatt litium-ion-basert, forklarer han.

Hva batteriendringen og varmepumpe vil bety for vinterrekkevidden på den rimeligste Standard Range Plus-modellen med bakhjulsdrift gjenstår å se.

