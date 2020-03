Skal ha lekket hele telefonsamtalen på sosiale medier

Nå kan det tyde på at Taylor Swift snakket sant om telefonsamtalen mellom hun og rapperen Kanye West i 2016.

I 2016 oppsto det en krangel mellom de to artistene, etter at West slapp låta «Famous», hvor Swift ble nevnt. I sangen synger West «Jeg føler at jeg og Taylor fortsatt kan ha sex. Hvorfor? Fordi jeg gjorde den «bitchen» berømt»».

Tekstlinjen førte til en offentlig feide mellom artistene, for West hevdet at Swift fikk høre alt som blir sagt om henne i sangen, og godkjenne det over en telefonsamtale. Swift på sin side sa hele tiden at hun aldri ble informert om at rapperen omtalte henne med benevnelsen «bitch».

Les også: Taylor Swift holdt familietragedien skjult i fem år: – Veldig vanskelig for meg å snakke om

- Karakterdrap

Telefonsamtalen ble filmet, og bruddstykker av samtalen ble publisert på Kim Kardashian West, Kanye sin kone, sin Snapchat-konto. Dette skal ha fremstått som et bevis på at Swift fikk godkjenne sanglinjen om henne i forkant av slippet av låten.

I et Instagram-innlegg etterlyste Swift et videoklipp som viser at han faktisk ikke opplyste henne om alt som skulle bli nevnt om henne i sangen.

«Å bli stemplet som løgner på falskt grunnlag, når jeg aldri fikk høre sangen i sin helhet, er karakterdrap» sa blant annet Swift.

Nå har det kommet nye opplysninger i to videoklipp som nylig ble lekket på sosiale medier, hvor det tyder på at Swift har hatt rett hele tiden. Se videoene lenger ned i saken.

Les også: Taylor Swift blir snart 30 år. Reagerer på baby-spørsmål

Sa aldri «bitch»

I videoen hører vi at Kanye West forteller at han ønsker at Swift skal dele sangen på sine egne sosiale medier når den er lansert, og forklarer at det er en kontroversiell linje om Swift i sangen «Famous».

Hun spør om den kommer til å være slem, men det avviser West, som sier at linjen er blitt kona hans sin favorittlinje i sangen. Så leser han opp linjen, som for øvrig var en litt annen versjon enn den vi kjenner fra sangen:

«Jeg føler Taylor Swift kanskje skylder meg sex».

- Det er ikke slemt, svarer Taylor Swift, men sier at hun må tenke på det.

Det hun derimot ikke fikk høre var setningen som kommer etterpå: «Hvorfor? Fordi jeg gjorde den «bitchen» berømt».

Videoklippene ser ut til å forsterke Swifts påstand i 2016 om at hun ikke fikk høre hele låten og godkjenne det som blir sagt om henne. Vi får også høre hvordan artisten nøler med å skulle dele sangen på sine sosiale medier, fordi hun tenker over hvordan følgerne vil reagere.

Flere internasjonale medier har også omtalt videoklippene som ble lekket denne uken.

Hør telefonsamtalen i de to videoklippene nedenfor:

Les også Taylor Swift snakker ut om spiseforstyrrelse

Les også Se Taylor Swift besatt av en banan etter laseroperasjon