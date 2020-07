Skal kjøre fra Trømsø til Sommarøy med NRKs «Sommerbil» tre måneder før termin

- Jeg er veldig spent på den graviditeten, sier Ronny Brede Aase til Nettavisen.

Årets sommersatsing på NRK «Sommerbilen minutt for minutt» er i gang på TV der Niklas Baarli (31) og Silje Nordnes (35) startet den aller første etappen fra Nordkapp.

Målet er å komme seg ned til Østlandet i løpet av seks uker, og fra onsdag tar samboerparet Ronny Brede Aase (33) og Tuva Fellman (32) over bilen. De skal kjøre fra Tromsø og ned til Sommarøy der Rune Nilson (47) og Torfinn Borkhus (39) tar over stafettpinnen.

I mai ble det kjent at Fellman og Brede Aase venter sitt aller første barn. Nyheten delte de den gang i sosiale medier, og avslørte at babyen er ventet i oktober. Altså legger paret ut på tur bare tre måneder før termin.

Må kjøre selv

Det uroer imidlertid ikke paret. Det er bare én hake. Fellman er den eneste som har lappen av de to, noe som betyr at hun skal kjøre hele veien selv.

- Men det er sånn våre bilferier er, og det går som regel fint. Noen ganger kan jeg bli litt for fokusert på ting som skjer rundt meg, men da pleier som regel Ronny å si fra til meg. Det var en gang jeg stoppet bilen midt i veien for å se på en utsikt. Da sa Ronny klart i fra, ler Fellman.

Paret, som for tre år siden flyttet sammen for første gang etter fem år med avstandsforhold, er ikke urolige for at en slik biltur blir en prøvelse på forholdet.

Brede Aase på sin side tror bilturen vil bli bra så lenge de passer på å ha rikelig med kaffe i bilen. For anledningen har han kjøpt seg en splitter ny termos som han er sikker på blir noe av det viktigste innkjøpet før de legger ut på tur.

- Det kan fort bli litt muggen stemning i bilen hvis jeg ikke får kaffen min, sier Brede Aase til Nettavisen før han fortsetter:

- Jeg er veldig spent på den graviditeten. Vi må nok belaget oss på litt kortere etapper og ta det med ro, sier han.

Ikke redd for å føde

Svangerskapet til Fellman har ifølge henne gått overraskende bra, og er ikke redd for at det skal bli noen komplikasjoner på tur.

For hennes del er det viktigste at alle behovene er dekket selv om de legger ut på tur. Blant annet bringebær som hun har blitt hektet på etter at hun ble gravid.

- Hva om du plutselig føder?

- Jeg tror ikke det kommer til å skje. Det er fortsatt en god stund til termin. Skulle det skjer tror jeg det skal gå bra. Folk har født i biler før, så det går nok 100 prosent fint, ler Fellman.

- I verste fall blir det innmari god TV, skyter Brede Aase inn.

Gleder seg til folk

Både Tuva Fellman og Ronny Brede Aase har vært i Nord-Norge før. Brede Aase har derimot aldri besøkt Sommarøy, noe som blir et av høydepunktene på turen.

- Det gleder jeg meg veldig til, også gleder vi oss veldig til å besøke Senja, Andøya og Hamarøy, sier Brede Aase entusiastisk.

- Og ikke minst alle folkene vi kommer til å møte. I år er det flere turister på bilveien enn noen gang før, så vi må nok også belage oss på litt kø. Men det er jo en del av bilferie det også, sier Fellman optimistisk.

«Sommerbilen minutt for minutt» går på NRK onsdag, torsdag, fredag og søndag klokken 19:45.