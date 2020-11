Skal på 24 stevnemøter på en kveld - det er bare én hake

For niende år på rad skal komiker Martin Marki lage sin helt spesielle julekalender.

Martin Marki er singel. Det har han lyst til å gjøre noe med.

– I løpet av én kveld tar vi med Martin på 24 stevnemøter, via Zoom (videochat, red.anm.), annonserer Humornieu på sin Facebook-side.

Det er bare én liten hake:

– Han er litt nervøs, så da skal han også drikke én øl for hver date. Eneste han mangler nå er deg som vil date ham!

Se videopresentasjon av konseptet og Marki øverst i saken.

– Det er jo idrett, dette! Man starter alltid med litt overtenning, og fyrer ned ganske hardt, sier Marki til Nettavisen.

Dratt av scenen

Han har begynt å få lang og god erfaring med dette. Det er niende år på rad at han produserer og er hovedpersonen i «Kalendærn» - et julekalenderkonsept der han skal drikke 24 øl på en kveld.

– I fjor skulle jeg planlegge et liveshow som vi skulle fremføre på slutten av kvelden, forteller Marki.

Hvordan showet ble til slutt husker ikke komikeren helt selv:

– Men det var full sal og et times langt show. Det jeg husker er at jeg ble kastet ut av dørvakta på scenen i siste nummer.

– Var det planlagt, eller?

– Det var veldig ikke-planlagt. Det var sterkt, der var jeg god, sier Marki sarkastisk.

I år er konseptet at hver speed-date varer i to minutter. Før hver date skal Marki nyte en øl samtidig som han blir introdusert for neste date, og legger en taktikk for hvordan han skal klare å sjarmere neste person i senk.

Helse

Hvis du som mann drikker mer enn 21 enheter i uka, så defineres du som storforbruker av alkohol og har «helt klart en forhøyet risiko for svært alvorlige helseskader», ifølge WHO. Marki skal etter planen drikke mer enn dette på én kveld.

– Mutter'n sier alltid at jeg bør ha med meg helsepersonell. Nå har vi jo hatt med Lars Berrum de par siste årene, som har oversikt, med tanke på at han er sykepleier. Men jeg har ikke blitt pumpet enda, sier Marki.

– Jeg er ganske herdet. Jeg var 15 år da jeg begynte å drikke, og er jo fra Kongsberg. Så da har man lagt en jævlig solid base.

Både menn og kvinner

Han er ganske åpen på hvem som kan melde seg på dateprogrammet:

– Jada, begge kjønn, alle aldre og alt! Så lenge man er myndig og interessert i å date så er jeg klar.

– Er du i utgangspunktet heterofil?

– Ja, i utgangspunktet! Men jeg er interessert i å se hva som finnes der ute. Folk er folk, tenker jeg!

Han understreker at opplegget er helt seriøst:

– Jeg vil jo finne kjærligheten, det er det som er målet mitt med dette. Finne noen å kose meg med i romjula. Så det er seriøst, og så får vi se hva som skjer etter et par pils.

Opptakene skjer torsdag 26. november, og kalenderen sendes på Humornieu sin Facebook-side gjennom adventst

iden. Om du er interessert i å date Marki kan du sende en kort mail til post@nieu.no.

– Har du noe du på forhånd vil si til date nummer 24?

– Beklager.

