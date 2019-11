«Skal vi danse»-deltakeren tjener fett: – Det har vært noen hyggelige år

Jan Tore Kjær troner over alle de andre deltakerne, men selv er han mest imponert over influenserne.

Den tidligere ishockey-profilen står oppført med en inntekt på over 11 millioner i 2018, samt en formue på nærmere 7 millioner. Siden i fjor har han økt inntekten fra 4,3 millioner til 11,3 millioner.

– Det har vært noen hyggelige år nå. Vi jobber målrettet og hardt for dette, forteller Jan Tore Kjær som til daglig jobber i IT-selskapet Link Mobility.

Slik ble han rik

Kjær ble først kjent som ishockey-spiller, deretter som direktør i Vålerenga is-hockey, før han gikk over i IT-bransjen.

Inntekten, forteller han, er en kombinasjon av lønn, opsjoner og at Kjær har kjøpt og solgt aksjer.

– Det er en helt annen verden når du tjener mer på ett år enn du gjorde i 20 år i Vålerenga, sier Kjær.

Kjær forteller at han er opptatt av lavrisiko, og at han tenker langsiktig når han investerer i noe. Oppskriften hans er å investere med minst et par års perspektiv og å satse på folk som vet hva de driver med.

HAR ALLTID JOBBEN I HODET: – Jeg er det jeg kaller en livsstilsmedarbeider, hvor man ånder og tenker i alle situasjoner man lever i hver eneste dag, sier Jan Tore Kjær. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg har ikke tid til å sitte hver dag og kjøpe og selge aksjer. Når jeg investerer må det være riktig type selskap, og så ser jeg også på menneskene bak, om det er folk som har hatt suksess tidligere, sier han og legger til:

– Jeg tar ikke store sjanser, for man kan miste alt med et tastetrykk i banken. Jeg har ikke lyst til å søle bort det jeg har jobbet for, fordi det har ikke vært «easy come» så da skal det heller ikke være «easy go».

Dette går pengene til

Skal vi tro Kjær endrer ikke livet seg nevneverdig av å bli rik, men han innrømmer at pengene gjerne går til å kjøpe litt dyrere vin når han skal kose seg med god mat.

– Man sover mye bedre om natten, men jeg lever ikke så mye annerledes utover det. Jeg er fortsatt glad i god mat og vin, og jeg legger gjerne noen kroner i en god Brunello-vin, ler han.

Imponert av influenserne: – Mye arbeid for lite penger

Kjær tror ikke at «Skal vi danse»-deltakelsen vil slå nevneverdig hardt ut på skattelisten neste år, men han forteller at konkurransen har gjort at han får øynene opp for hvor hardt influenserne jobber.

– Jeg så hvor mye tid Isabel, Jørgine, Emilie og Victor må legge ned i sosiale medier. De får stor respekt av meg. Jeg måtte dele ting i sosiale medier selv, og så hvor mye tid det kan ta, sier han og fortsetter:

IMPONERT: Da Jan Tore Kjær selv måtte bli mer aktiv i sosiale medier under «Skal vi danse» fikk han en forsmak på influenserlivet. Han forteller at han beundrer blant annet meddeltakerne Jørgine Massa Vasstrand, Victor Sotberg og Isabel Raad fordi han fikk se hvor mye man må jobbe som influenser. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det er livsstilsarbeid det de driver med, de er alltid på jobb, og det er mye arbeid for lite penger, mener Kjær.

For hans egen del har dansedeltakelsen vært en samtalestarter.

– Jeg har fått vist en annen side av meg selv, og det åpner mange dører. Når jeg er ute og holder foredrag eller er i møter, så blir det danseprat, og det skaper en ice-breaker som er helt fantastisk. Jeg er overrasket over hvor mange som får med seg «Skal vi danse», sier han.

Emilies følgersuksess

At «Skal vi danse»-deltakelsen er en betydelig reklameplakat for deltakerne som er med, er det ingen tvil om. Deltakerne får vist seg frem i beste sendetid på TV 2 og de høster massevis av medieomtale, men det bærer også frukter for dem i sosiale medier.

– For karrieren har deltakelsen betydd mye, jeg har 45.000 følgere etter jeg begynte i «Skal vi danse», forteller Emilie til Nettavisen.

For deltakernes del betyr en økning av følgere til høyere attraktivitet i markedet, men også muligheten til å tjene mer på sponsede kampanjer i sosiale medier.

– Veldig smart gjort av henne

Digitaldirektør i RED Media tror Emilie gjør smart i å delta i «Skal vi danse», samtidig som hun dyrker en såpass ren mat- og ernæringsprofil i sosiale medier.

– Det er veldig smart gjort av henne, det er lettere for en stor norsk annonsør å velge ut influensere som har en tydelig profil, enten det er at man er ung og har en viktig stemme, eller man er opptatt av mat, trening eller hva det skal være. Influensere som snakker om veldig mye forskjellige ting er relevante hvis de har store følgerskarer, men det er mer interessant med de spissede profilene som faktisk har noe å si på et spesifikt område, forteller Bjørnskau.

De økonomiske følgene av en større følgermasse betyr mer penger i kassa for kjendisene.

– Skal man se dette en ren mediekanals ståsted så har hun jo økt sin dekning ved at hun kan vise til å nå et større publikum, som igjen gjør at hun han ta en høyere pris enn tidligere – som er bra for henne og byrået hun er representert av, kommenterer medierådgiver i PHD, Masha Scekic.

– En kjempeverdi

Bjørnskau i RED Media mener det er vanskelig å sette en pris på hva nye følgere er verdt, men han mener at en dansedeltakelse bærer frukter annet enn for selve opplevelsens skyld.

– Det er nok veldig mange av menneskene som er med på denne typen som helt tydelig har i tankene at de skal bygge seg selv som en merkevare, for å være mer attraktiv i kommersielle sammenhenger, sier han.

– En følger kan være så mangt, men jeg regner med at de følgerne de får gjennom tv-aktiviteter er engasjerte folk som faktisk ønsker å følge med den personen ønsker å si. Det at deltakerne klarer å få masse følgere er en kjempeverdi for å bygge deres personlige profil og sørge at deres merkevare blir mer attraktiv å bruke for en annonsør, forteller Bjørnskau i RED Media.

Usikker på om deltakelsen har hjulpet

Adrian Sellevoll ble i fjor kjent gjennom «Ex on the beach». Samtidig har han hatt flere modelljobber og den siste tiden har han satset hardt på musikkarrieren sin, ved siden av deltakelsen i årets «Skal vi danse».

I årets dansekonkurranse havnet han på en tiendeplass, men selv er han usikker på om deltakelsen har vært positiv eller negativ for imaget hans.

– Jeg har sikkert fått en litt høyere markedsverdi, tror jeg, men det krasjer litt med musikklivet mitt. Jeg har på en måte to liv, tv-livet og musikklivet, forteller han til Nettavisen.