«Skal vi danse» endrer på danseduellen: Øker presset på deltakerne i bunnen

I dagens sending sørger en ny vri for at presset øker på deltakerne.

NYDALEN (Nettavisen): Vi er allerede halvveis i årets «Skal vi danse», og for hver eneste lørdag øker presset. Lørdagens sending er likevel påvirket av landskampen mellom Norge og Spania.

Tematikken handler om å varme opp til kamp, samt at sendingen startet tidligere og er betydelig kortet ned. Dessuten er danseduellen som den aldri før har vært - to par må nemlig danse samtidig på parketten i håp om å ikke ryke ut.

Dette er imidlertid kun for én kveld, opplyser TV 2s pressekontakt Håvard Solem.

Jørgine imponerte

Allerede halv ni vil vi få vite hvilket par som er det syvende paret ut av dansen.

Paret som fikk æren av å åpne aftenen på parketten, er storfavoritten Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og hennes dansepartner Jørgen.

Skal vi danse - program 7 2019 Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen Skal vi danse - program 7 Bildene kan kun brukes av media i forbindelse med omtale av TV 2 eller TV 2s programmer. Foto: TV 2 / Espen Solli

Hun har kontinuerlig høstet høye poeng i sesongen og har siden starten av Skal vi danse vært Nettavisen-lesernes store favoritt. I dagens slowfox var det intet å utsette.

– Du sa inneldningsvis at du var redd det skulle bli stumpete, men dette her klarte du så bra Jørgine, måten du beveger deg over gulvet på...jeg vet nesten ikke om vi kan forvente noe mer.

– Det er en sykt krevende dans, og jeg elsker de lange, fine beina dine. Very, very good! Men jobb litt med overkroppen, for du skal vel til finalen?, rådet Egor Filipenko som ga Jørgine en nier for dansen.

Dommerne ga Jørgine en tredjeplass poenglisten med følgende poeng: 10, 9, 10 og 10.

– Det er så sykt krevende og man føler aldri man tar lange nok steg, men jeg har tydeligvis gjort det, sier en overrasket Jørgine.

– Skulle ønske jeg så mer femininitet

Sandra Borchs paso doble høstet heftig applaus, men dommerne var litt splittet i tilbakemeldingene.

– For et intenst blikk du har Sandra, herregud, jeg ble litt redd selv. Du var helt i det og er sterk i kroppen, du var veldig på og det elsker jeg.

Foto: Espen Solli / TV 2

– Du er sterk som et fjell og har et sterkt uttrykk. Vi er halvveis i konkurransen, så jeg skrur litt mer til nå, men det eneste jeg skulle ønske fra deg var mer lidenskap i blikket, jeg skulle ønske jeg så mer femininitet i blikket ditt, sier Merete Lingjerde.

Dommerne var helt unisone i sine poeng - Sandra fikk nemlig fire syvere, men paret havnet likevel nederst på kveldens dommerliste.

Gjør alt for å slippe ny danseduell

I forrige sending fikk Christian Strand seg en skikkelig kalddusj, da han som tidligere har høstet tiere, havnet i danseduell. Han slapp imidlertid med skrekken, for det var Trine Haltvik som endte med å ryke ut.

Derfor har han stått på for å unngå å havne i lørdagens opphetede danseduell.

Foto: TV 2

– Mister sensuell! Hvis cha cha er forspillet, så er det spennende det som kommer etterpå. Du holder karakter hele veien gjennom. Dette var flott fra begynnelse til slutt, sier Merete Lingjerde

– De hoftene dine er fine, du har skjønt hva dans er nå, sier Tore.

Christian fikk disse poengene i dansekonkurransen: 9, 9, 9 og 10. Forrige uke endte han på 28 poeng, og dermed var denne ukens dans nesten ti poeng høyere.

Begynner å se pokalen i det fjerne

Isabel fortalte i sendingen at hun begynner å se pokalen i det fjerne før hun tok fatt på kveldens tango. Der hadde hun inkludert løft, etter ribbeindskaden hun pådro seg før første sending.

Dommerne var relativt fornøyd med det de så, og kommenterte spesielt at dette var mye bedre enn forrige ukes dans.

Foto: Tv 2

– Det blir litt vaklete for meg i kroppen, jeg skulle ønske du sto mer på egne bein, fordi vi er kommet så langt, sier Tore.

– For en utvikling, forrige uke følte jeg bare «huff, nei, nei, nei», men det var stor fremgang altså!, sier Trine Dehli Kleve.

– Jeg er kjempeimponert, sier Egor Filipenko.

Dommerne ga Isabel hennes beste score så langt - nemlig 9, 9, 8, 8.

Aleksander og Nadya med 80 poeng de siste to sendingene

Aleksander og Nadya slo tilbake forrige uke og fikk toppscore med hele førti poeng, og denne uken leverte de igjen i en nydelig slowfox.

– Dette var i hvert fall bra nok. Fotarbeidet er på plass, holdningen er på plass, jeg kjenner at du fører Nadya, hva mer kan man forvente på en uke? Det var helt nydelig, sier Trine Dehli Kleve.

– Dette er en komplett slowfox, sier Egor.

Fire tiere var belønningen for den vakre seansen, noe som betyr at de har høstet toppscore to kvelder på rad - og igjen snakkes det om hvor langt dette superparet kan nå.

Santino Mirenna tilbake - tre uker etter skulderskaden

Santino Mirenna fikk for tre uker siden fikk skulderen ut av ledd i beste sendetid på TV 2. Den italienske proffdanseren måtte hastes til legevakten i sykebil, men har siden møtt flittig opp på dansetrening.

LYKKELIG ØYEBLIKK: Så glade var Emilie og Santino for å være tilbake som par før kveldens sending. Foto: Espen Solli/ TV 2

– De (legene, journ.anm) sa at skulderen var blitt ganske så mye bedre på kort tid og at den var ganske stabil. Jeg må selvfølgelig være forsiktig, for det er ganske ferskt. Men jeg gleder meg veldig, fortalte Santino til Nettavisen tidligere denne uken.

Lørdag er han tilbake på parketten med Emilie i en heftig samba, som kveldens nest siste par på parketten.

Etter å ha danset til Katy Perrys samba var dommerne fornøyde.

– Så godt å se deg, Santino! Fader, for en kropp du har, sier Egor smilende.

FIKK SKRYT FOR KROPPEN: Santino ble hyllet for kroppen sin av Egor, men dommeren etterlyste enda mer hofter fra Emilie. Foto: Espen Solli / TV 2

– Emilie, for fader, du holder nivået oppe, samba er veldig teknisk. Jeg kunne ønsket enda mer hofter, men nå er jeg pirkete, sier Egor.

– Nå ser vi finalen i det fjerne og du har fra dag en vært en favoritt. Du gjør alt riktig, men nå er ikke riktig bra nok, mer brasil og mindre cheerleader, så step it up neste gang, sier Merete.

Emilie og Santino fikk fire åttere, altså 32 poeng for sin dans, men havnet likevel nest nederst, men foran Sandra Borch og Bjørn.

– Det er skummelt, jeg vil virkelig ikke i danseduell, var Emilies kommentar etter poengsummen som ga dem en nest siste plass i kveldens skarpe konkurranse.

Sensuell rumba

Victor og Rikke var kveldens siste par ut med sin rumba. For den høstet de hele førti poeng, og må dermed dele en fin-fin førsteplass med Aleksander og Nadya.

Foto: TV 2

– Jeg kan mye om hoftene og de var bare 10, sier Trine Dehli Cleve

– Du fanger essensen i rumba, fortalte Merete Lingjerde.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at dette på noe tidspunkt ikke skulle føles naturlig for deg, sier Tore Petterson.

Dette danser deltakerne i kveld:

*Victor og Rikke: Rumba til «How do you sleep» av Sam Smith

* Jørgine og Jørgen: Slowfox til «Nel blu dipinto di blu (Volare)» – Domenico Modugno

* Christian og Marianne: Rumba til «Its gotta be you» av Isaiah

* Sandra og Bjørn: Paso Doble til «Rise» av Katy Perry

* Isabel og Benjamin: Tango til «So What» Pink

* Aleksander og Nadya: Slowfox til «Someone you loved» av Lewis Capaldi

* Emilie og Santino/Ivo: Samba til «Never really over» Katy Perry

