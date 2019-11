«Skal vi danse»-finalen: Slik planlegger Jørgine og Aleksander å vinne

To knallsterke konkurrenter har planene klare før finalen.

Både Aleksander Hetland og Jørgine Massa Vasstrand har markert seg som mulige finalister i hele sesongen av «Skal vi danse» og endelig barker de to sammen i den store finalen.

– Jeg har lagt all innsats inn i dette her, og det her er det beste jeg kan få til. Jeg har makset det og det er en god følelse, forteller Aleksander.

I videoen øverst avslører deltakerne hvordan stemningen er mellom dem før finalen.

– Jeg trodde jeg skulle få det til ok, og noen bra danser, men så at noen som kunne danse ville knuse meg. Det er de siste ukene at jeg har skjønt at dette kanskje kunne gå, sier han.

Jørgine har vært oddsfavoritt siden lanseringen av årets kandidater, og har klart å holde seg i konkurransen tross tøft press.

– Det føles godt å gå inn i en finale og føle at jeg ikke har sagt ting jeg ikke har ment eller fremprovosert reaksjoner for å fremstå på en annen måte enn jeg egentlig er, forteller hun.

– Jeg er ikke en person som er i fyr og flamme nødvendigvis. Det har blitt akseptert og folk har heiet allikevel, og det kjennes godt, fortsetter hun.

Jørgines mening om konkurransen mot VM-stjernen

Aleksander er tidligere VM-gullvinner i svømming, mens Jørgine i sin tid ble kjent for sine treningsvideoer på Instagram, og senere i bloggen «Funkygine».



– Mange har tatt det for gitt at du vil gjøre det bra i konkurransen fordi du er trent, men du konkurrerer mot en toppidrettsutøver som har vunnet VM. Hva tenker du selv om konkurransen mot Aleksander?

– Han har vært utsatt for det presset det er å konkurrere i mye større grad enn jeg har. Vi har til felles at vi begge kan trene i store mengder, og jeg har lært utover i sesongen å håndtere presset bedre, så nå føler jeg vi er mer likestilte enn før, forteller Jørgine og legger til:

– Men det er klart han er en knallhard konkurrent.

Aleksanders utvikling: – Det er helt sjukt

Dansepartneren Nadya Khamitskaya er godt vant med å være i en «Skal vi danse»-finale - og å vinne dem, men litt ekstra spesielt er det i år.

Hun ønsket seg nemlig Aleksander som dansepartner om det skulle være aktuelt å returnere som proffdanser til finalen.

– Jeg er utrolig fascinert av utviklingen til Aleks. Han er blitt god til å danse, men også begynt å føre ekstremt bra. Nå danser jeg med han og han kan mine trinn, og det er helt sjukt for «Skal vi danse», for vi jentene pleier å hjelpe gutta og kjendisjentene blir ført, forteller hun.

Jørgines nye fortrinn: – I starten ødela hun for seg selv

Dansepartneren Jørgen Nilsen forteller at Jørgine har forbedret seg utover sesongen ved å bli mer avslappet og trygg på at innsatsen de la inn var nok.

– I starten ødela hun litt for seg selv, ved å stresse og skulle gjøre det enda bedre på lørdagene. Nå takler hun presset bedre, og stoler på at vi har trent godt nok. Før var det kaos på lørdagene og du følte på presset, sier Nilsen til dansepartneren.

Jørgen har tidligere vunnet konkurransen med sin nåværende forlovede Helene Olafsen, og paret venter nå sitt første barn sammen.