«Skal vi danse»-klare Christian Strand får se 20 år gammel video av seg selv

Christian Strand ga alt som popstjerne for 20 år siden. Nå leter han igjen etter sin indre boyband-stjerne inn mot deltakelsen i «Skal vi danse».

TV-karrieren til Christian Strand fikk en pangstart på 90-tallet, i rollen som pikkoloen Knut Arne, i ett av Norges mest kjente og kjære tv-program, Hotel Cæsar.

Siden har han vært programleder for en rekke tv-show, senest i Sommeråpent på NRK.

Denne uken ble det kjent at Strand gjør TV 2-comeback som deltager i høstens runde av «Skal vi danse».

– Nå har jeg holdt det hemmelig en stund, så det er så deilig å få det ut. Jeg kjenner at det er en liten danser i meg som er klar for parketten, smiler Strand.

Fryktet deltager: – Ser ut som en million dollar

Strand danset seg ned trappene da han ble introdusert som deltager, og flere av kjendisene han skal konkurrere med på parketten frykter at han kan bli en tøff konkurrent.

DANSET SEG INN I «SKAL VI DANSE»: Christian Strand er deltaker i årets utgave av «Skal vi danse» på TV2, og danset seg ned trappen da deltakerne ble presentert på Operaen i Oslo tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Christian tror jeg kommer til å være kanongod, jeg så han på noen promo-opptak i går, da følte jeg meg teit, for han så ut som en million dollar. Hadde jeg drevet med betting hadde jeg satset på Christian, fortalte Jan Tore Kjær på lanseringen.

Låta som ble en landeplage

At Christian blir en å regne med på parketten er ikke helt uventet. I år 2000 danset han nemlig både på tv og konsertscener landet over.

Rollefiguren i Cæsar, Knut Arne, drømte nemlig om å bli popstjerne, og sangen «Maybe Baby» fra serien ble vanvittig populær da den kom ut for 20 år siden.

Låta ble en skikkelig landeplage, med blant annet førsteplass og 12 uker inne på VG-lista.

I videoen over kan du se hvordan Christian reagerer på sine gamle danseferdigheter - og få vite hvilken Hotel Cæsar-stjerne som lærte ham å synge og danse.

Håper å gjøre comeback med hitlåten

At han deltar i Skal vi danse er mye takket være familien.

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe som bare er lek og gøy, sirkus, flotte mennesker og ikke for seriøst. Jeg har to små gutter på fire og fem som er blitt så glad i å danse, så da tenkte jeg også at det er gøy for de å se på, forteller Christian.

Om han skulle gå videre i Skal vi danse, håper Christian at han kan gjøre comeback med låta på parketten.

– Jeg håper nesten det blir en «Maybe baby»-tribute på parketten, det håper jeg vi klarer, smiler han.