«Skal vi danse»-Santino snakker ut etter at han fikk skulderen ut av ledd under direktesending

Lørdag ble Santino Mirenna hentet av ambulansen midt under «Skal vi danse»-sendingen. Nå snakker han ut om den alvorlige skaden.

Det var svært så dramatiske scener da proffdanseren Santino Mirenna måtte skynde seg av dansegulvet under lørdagens direktesending.

- Nå tror jeg det har skjedd noe med skulderen din! Nå må du løpe ut og få hjelp! utbrøt en tydelig sjokkert Kathrine Moholt etter at dansen var over.

I tydelige smerter ble han hastet i gårde i ambulansen, og etter hvert ble det konstatert at skulderen hadde kommet ut av ledd.

Søndag ettermiddag letter Santino på sløret etter den ubehagelige hendelsen.

- Håper å komme snart tilbake



- Tusen takk for alle varme og gode meldinger. Dessverre i går skulderen min gikk ut av ledd (sic), men jeg er veldig glad at jeg klarte å fullføre dansen. Jeg har fått god hjelp av legevakt i går og så mye støtte fra hele Skal vi danse familie. Jeg håper at jeg kommer snart tilbake på parketten igjen, skriver han i et Instagram-innlegg med bilde av seg selv i sykesengen.

ULYKKESØYEBLIKKET: Det var i dette løftet at proffdanseren Santino Mirenna fikk skulderen ut av ledd. Foto: TV 2

Deretter la Santino til at han håper på en «quick recovery», samt at han var veldig stolt over både dansepartner Emilie Nereng og gjestedanser Sophie Elise.

- Dere var amazing i går, skriver han.

GODT MOT: Santino Mirenna ser positivt på fortsettelsen på «Skal vi danse» til tross for å ha fått skulderen ut av ledd. Foto: Skjermdump / Instagram

- Skulder ut av ledd

Søndag ble det også klart at Nereng får danselærer Ivo Havranek som vikar. Han har tidligere danset med Thea Næss, Hedda Kise og Eli Kari Gjengedal i tidligere «Skal vi danse»-sesonger.

- Santino fikk skulderen ut av ledd under dansen i går. Han fikk god hjelp på legevakten og skulderen er nå på plass. I dag, søndag, har Santino en treningsfri dag. Emilie fortsetter treningen i dag med danselærer Ivo Havranek som vikar. Hvordan kommende treningsuke blir for Emilie og Santino kommer vi tilbake med informasjon om når det er bestemt, sier presseansvarlig Unn Grethe Berge til Nettavisen.

Dermed fortsetter tidligere superblogger Nereng med treningene på søndag.

- Fy fader for en dansepartner jeg har, som danser ferdig dansen med skulder ute av ledd uten å vise hvor vondt han har det. Krysser fingrene for at den ikke er brukket, skriver hun i et innlegg på Instagram.