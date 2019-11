«Skal vi danse»-Victor med stikk til homo-terapauter: - Tror folk vet hvor jeg står i den saken

NYDALEN (Nettavisen): Den siste uken har det blusset opp en voldsom debatt etter VGTV-dokumentarserien «Homo-terapi» traff strømmetjenestene.

I serien avdekker programleder Morten Hegseth hvordan prester og andre har drevet med det han omtaler som skjulte maktovergrep og skadelige samtaler overfor unge mennesker.

Dette var også tema for Debatten i NRK - altså hvorvidt homofili skal kunne «helbredes bort». I kjølvannet av forsøk på dette, er det både mange selvmord og ødelagte liv.

I kveldens sending av «Skal vi danse» imponerte NRK Super-profil og youtuber Victor Sotberg «Skal vi danse»-dommerne i senk med sin romantiske, engelske vals. Før han entret parketten uttalte han at han viet dansen til kjærligheten, noe som gjorde «Skal vi danse»-dommer Tore Petterson svært rørt.

- Du beviser at vi ikke trenger terapi, men at vi bare trenger kjærlighet, sier Tore Petterson og refererer til ukas debatt om homo-terapi.

- Folk vet hvor jeg står

Til Nettavisen forteller Sotberg at han i utganspunktet ikke hadde planlagt dansen som et stikk til debatten, men at det gjerne kan være det.

- Det var ikke ment til å være det til å begynne med, men hvis det er sånn folk tolker det, så gjerne det. Kjerlighet er kjærlighet, sier han til Nettavisen.