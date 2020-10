Skam-stjerne ble far: - En drøm

Cengiz Al (22) og kjæresten Maiken Blom har blitt foreldre.

Det kommer fram på skuespillerens egen Instagram-side.

- En av de beste opplevelsene i mitt liv, er når du lyser opp dagen, skriver Al, og røper samtidig at den lille har fått navnet Noor.

- Og Maiken, woaw, for en sterk dame du er, fortsetter han i Instagram-posten som er skrevet på engelsk.

- Dette er en drøm som kommer i oppfyllelse.

Nyheten om at paret ventet barn kom i mars. Da la Al ut et bilde av kjæresten med et ultralyd-bilde i forbindelse med Maikens 22-årsdag.

– Vårt dansecrew er snart på nivå 3, skrev den da kommende faren.

– Ord kan ikke beskrive hvor spente vi er, skrev Maiken på sin Instagram-konto.

Til Nettavisen fortalte Al i at han gledet seg til å endelig bli far.

– Vi er veldig spente og gleder oss masse, fortalte en lykkelig Al.

Al, ble for mange kjent som Yousef i NRK-suksessen SKAM, og siden har han blant annet vært å se i «Skal vi danse», hvor kjæresten Maiken uke etter uke satt på første parkett og heiet.

Paret har vært sammen i hele seks år, og de røpet i januar til Nettavisen at de hadde kjøpt sin første leilighet sammen - et nybygg i Lier.