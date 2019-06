«Skam»-stjernen giftet seg i all hemmelighet

Holdt forholdet til Mourad Jarrari skjult.

Ifølge VG skal «Skam»-stjernen Iman Meskini (22) giftet seg i all hemmelighet med den «ukjente» kjæresten Mourad Jarrari (27).

Den store begivenheten skal ha funnet sted i Oslo Rådhus og i moskeen onsdag. Det bekrefter paret overfor avisen.

Meskini og Jarrari skal ha møttes for første gang i juni i fjor under et arrangement. Siden den gang har «Skam»-stjernen valgt å holde forholdet skjult for offentligheten.

- Vi har vært opptatt av å holde noe vi ser på som veldig personlig og dyrebart for oss selv, uten påvirkning utenfra. Dette har gjort at vi kan fokusere på forholdet vårt i vårt eget tempo uten å hele tiden måtte definere hva vi er for alle andre, forteller Meskini til VG.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Iman Meskini, men har foreløpig ikke lykkes.

Til VG forteller Meskini at duoen har hatt planer om å gifte seg helt fra start.

- I islam er det også anbefalt å gifte seg tidlig slik at man fort finner ut av om begge parter virkelig er seriøse i forholdet. For oss har intensjonen hele veien vært å gifte oss. Det må ikke være slik at man har alt av utdanning, hus, bil, jobb og hele livet sitt på plass før man velger å gå inn i et ekteskap, sier hun til VG.

Iman Meskini ble for alvor kjent som sin rolle som Sana i seriesuksessen «Skam» på NRK. Siden den gang har hun vært å se i TV-programmet som «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», og en rekke talkshow som blant annet «Skavlan», «Senkveld» og «Lindmo».

