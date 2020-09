Skandalestjernen Aaron Carter gjør porno-debut

Aaron Carters første livesending inneholdt naken gitarspilling.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Aaron Carter (32) debuterte på scenen allerede som tiåring da han varmet opp for Backstreet Boys i 1997.

Da var storebror Nick Carter (40) allerede et kjent navn i musikkbransjen, og frontfigur i ovennevnte band. Lillebror sikret seg platekontrakt, og ble spådd en lysende karriere.

BRØDRE: Aaron Carter er lillebroren til Backstreet Boys-stjernen Nick Carter. Her er brødrene avbildet i 2005. De har tidligere hatt en svært offentlig krangel, og skal ikke ha kontakt i dag. Foto: NTB Scanpix

Slik gikk det derimot ikke, og 32-åringen har blant annet blitt omtalt som «skandalestjernen» i medier verden over de senere årene – takket være en svært offentlig krangel med broren, rusproblemer, vold, depresjon og pengeutfordringer.

Nå skaper han igjen overskrifter, denne gang pornorelatert.

Dusj og gitarspilling



Ifølge Fox News gjorde Carter sin porno-debut på nettstedet CamSoda, kjent for voksenunderholdning, fredag.

«Dette er min første gang. Sjekk meg ut live på CamSoda», skrev han på Instagram i forkant, ifølge avisen.

Overfor Page Six bekreftet en representant for Carter at han kom til å dele seksuelt innhold på plattformen, og ifølge Metro besto livesendingen blant annet av en scene i dusjen i tillegg til at 32-åringen satt naken i sengen og spilte gitar.

Fox News skriver at Carter også har en profil på nettstedet OnlyFans, der fansen kan kjøpe et månedsabonnement til 27 dollar, rundt 240 norske kroner, for å se innholdet han deler.

Aaron Carter er for øvrig ikke den eneste kjendisen som er å finne på OnlyFans. Også den tidligere Disney-stjernen Bella Thorne (22) deler videoer og bilder med sine betalende fans.

Intim avsløring

Mens Aaron Carter deler intimt innhold med hele verden, kan Ayda Field (41) avsløre at hun jevnlig får se litt mer enn hun ønsker av ektemannen, artisten Robbie Williams (46).

INTIM JOBB: Ayda Field røper at hun blir «tvunget» til å barbere rumpa til ektemannen, en jobb hun ikke nødvendigvis setter pris på. Foto: NTB Scanpix

I podkasten «Postcard fron the Edge» forklarer hun nemlig at ektemannen «tvinger» henne til å barbere bakenden hans.

Uttalelsene i podkasten er gjengitt av OK!



– Han får meg til å gå dypt. Det er ganske tragisk. Jeg gjør det av kone-plikter, men det er ganske grafisk, forteller Field.

I tillegg barberer hun ryggen til Williams, noe hun beskriver som en relativt stor jobb.

– Rob har en ekstremt hårete rygg. Han får meg til å ta hele baksiden, sier 41-åringen i podkasten.

Ny flørt etter skilsmissen



«Baywatch»-stjernen Pamela Anderson (53) har en ny mann i livet sitt, skriver kjendisnettstedet People.

Andersons kjærlighetsliv har vært hyppig omtalt i pressen opp gjennom årene, og hun har flere forhold bak seg.

LYKKEN SMILER: Pamela Anderson har en ny mann i livet sitt. Foto: NTB Scanpix

I januar overrasket hun en hel verden da hun giftet seg med filmprodusenten John Peters (75), men ekteskapet varte bare i tolv dager før de gikk hver til seg. Siden har både Anderson og Peters snakket om forholdet offentlig, og de har tilsynelatende svært ulike oppfatninger av hva som skjedde.

Nå ser det imidlertid ut til at 53-åringen har lagt ekteskapet med John Peters bak seg.

Nå skal hun ha funnet lykken med livvakten Dan Hayhurst.

– Hun er veldig lykkelig, og de har vært sammen under hele koronapandemien. Hun er superlykkelig, og han har vært der for å hjelpe henne med å komme seg til rette i hjemmet sitt på Vancouver Island, sier en kilde til kjendisnettstedet.

Anderson selv har foreløpig ikke bekreftet forholdet.