Skapte sjokkbølger da Kate avslørte favoritt-emojis ved en glipp: Dette sier emojiene egentlig om deg

Emoji-ekspert avslører hva noen av de mest populære emojiene sier om personligheten din.

Hertuginnen av Cambridge Kate viste denne uken - ved et uhell - frem en avslørende del av sin personlighet, nemlig hvilke emojier hun bruker aller mest.

Det skjedde under en spørretime på kronprinsparets Instagram-side og nå klør britene seg i hodet av Kates favoritt-emojis.

For det var nemlig en salig blanding:

Dette «sjokkerte» ifølge Daily Mail folket, fordi hun nettopp ikke hadde de mest brukte emojiene som sine favoritter, men en rekke nisje-emojier som kan gi et innblikk i innholdet i hertuginnens private meldinger.

Den britiske avisen Daily Mail har derfor valgt å spørre en emoji-ekspert (i 2020 overrasker ingenting, ei heller dét yrket) hva emojiene vi bruker sier om oss.

– Ting hun ellers må legge lokk på

Emoji-eksperten Corinne Sweet forteller at emojier er som et visuelt tegnspråk som kan brukes for å enkelt forklare hvordan noen har det.

– Hertuginnen har åpenbart valgt disse svært nøye, og de forteller en historie. For meg vil jeg si disse emojienee har å gjøre med ting hun eller må legge lokk på, forteller emoji-ekspert Corinne Sweet.

Emoji-eksperten tolker hertuginnens emojibruk på denne måten:

– Hun må holde inn banneord, sinne, kvalme og være så kjølig som en agurk. Men hun er også under press ettersom alt går unna i en fei (luft-emojien) og hun må bukke for presset (bukkende kvinne-emoji). For meg handler den om en kvinne som adlyder reglene enten hun liker det eller ikke, sier Sweet om hertuginnens mest brukte emojis.

Dette sier emojiene om deg

Ifølge Emojipedia, emojienes helt eget oppslagsverk, eksisterer det 3521 emojier i 2020, og hver og en av dem kan bidra til å fortelle noe om hvem du er.

De mest brukte emojiene i hele verden er kanskje ikke så overraskende disse:

gråter av latter 😂, gråteansikt 😭, bedende fjes 🥺, latterkrampe 🤣, rødt hjerte ❤️, glitter ✨, hjerteøyne 😍, foldede hender 🙏, smilende ansikt 😊, hjerteansikt 🥰, tommel opp 👍, to rosa hjerter 💕 og tenkeansikt 🤔.

Hjerte-emoji

Om din favoritt er hjerte-emojien så er du først og fremst bruker av en av verdens aller mest populære emojis.

Bruker du denne mye, kan du ifølge emoji-eksperten til Daily Mail anse deg selv som varm og kjærlig, og du er ikke redd for å vise følelser. De som ofte bruker hjertet forteller hun er folk som er lite diskriminerende.

Likevel mener hun det er viktig å ikke bli for løssluppen med bruken av hjertet. Å sende det til for eksempel en sjef på jobben synes den britiske emoji-eksperten er å trå over en grensen til uanstendig.

Tommel opp-emojien

Denne svært så allsidige emojien kan si mer enn tusen ord og er helt åpenbart på topplisten, men bruker du tommel opp-emojien mye, kan det ifølge emoji-eksperten også være et tegn på at du ikke liker å uttrykke deg særlig mye.

Hun mener emojien både kan være ha en bekreftende og en oppmuntrende tone, men advarer mot at den skal erstatte bruken av ord.

Gråter av latter

Denne emojien er også svært anvendelig og år etter år en favoritt blant emojibrukerne der ute.

Emoji-ekspert Corinne mener at det er viktig å være obs på at denne ikke bare forbindes med glede og latter.

– Denne emojien kan bli brukt mot folk like mye som den kan brukes til folk. Så pass på at du ikke ydmyker folk eller gjør de opprørt ved å le av dem, påpeker hun.

Derfor mener hun det er viktig å passe på når du bruker den gråtende latteremojien og at du ikke bruker den for mye i settinger som kan være helt feil. Lol.

Alkohol-emojiene

Her er det flere å velge mellom og de alkholholdige emojiene vokser og blir stadig flere med tiden. I dag er det øl, skålende øl, vinglass, champagneglass- og flaske, martiniglass, paraplydrink og whiskeyglass.

Disse kan bety alt fra feiring til sorg, påpeker emoji-eksperten, og som et eksempel på den av alkohol-emojiene som har mest bredde til seg trekker hun frem vinglasset. Det mener emojieksperten kan bety alt fra at man skal ta seg et glass, til å slappe av eller gråte.

Hånda foran ansiktet-emojien

Det sikreste tegnet på at du er oppgitt, er bruken av denne emojien.

Populariteten til denne har økt under korona, mener emoji-ekpserten, som mener denne beskriver følelsen av å være overveldet og at ting rett og slett har blitt for mye for oss å takle.

Ape-ansiktene

Hear no evil, see no evil, speak no evil har fått en ny renessanse i disse søte apene. Dette eldgamle japanske uttrykket har i moderne tid blitt brukt helt motsatt sin mening, nemlig for å sarkastisk betegne folk som ignorerer noe viktig, enten fordi de er selvgode eller feige.

I emojiens verden brukes heller ikke disse tre apene i uttrykkets rette mening. Her kan det, ifølge emoji-eksperten, handle om at du sier noe du eeegentlig ikke skal si, eller at du har dummet deg ut eller du er for sjenert til å fortelle noe. Dessuten mener hun den også kan ha en pervers undertone og at denne emojien er mye mer kompleks enn den kanskje kan virke.

Dette er emojien som symobliserer 2020

Emojien har en lang historie i vår digitale hverdag, og det er mange som lar seg engasjere av disse fargerike ikonene.

17. juli verdens emojidag, og da kåres blant annet emojiene som beskriver det siste året best og hvilke av de nyeste emojiene som har nådd favorittstatus raskest.

Ikke overraskende er den mørkhudede knyttneven ✊🏿, som ble brukt i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen, den som gikk seirende ut over emojiene, etterfulgt av mikroben som betegner koronapandemien. 🦠

I tillegg må det også nevnes at ansiktet med munnbind har blitt endret fra å se noe lei seg ut, til å nå se mer smilende og nøytralt ut.

De mest populære av de nye emojiene ble det hvite hjertet, gjespeansiktet og det brune hjertet.

