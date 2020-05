Skikk og bruk på 17. mai: – Det handler om å vise respekt

Dette er fy-fy på nasjonaldagen.

17. mai er en gledens dag for de aller fleste av oss. Vi gleder oss til å møte familie, venner, og ikke minst pynte oss til den store anledningen, selv om feiringen blir noe dempet i år på grunn av koronasituasjonen. Likevel, det er fortsatt formelle og uskrevne kjøreregler som gjelder på den store dagen.

- Rene og pene klær er et minimum, og hvis innbydelsen du får kommer med en dresskode, skal den alltid følges! Står det lys eller mørk dress, så ja, da følger du det. Hovedregelen er at hvis det følger med en «bruksanvisning», så er det ingen nåde, sier skikk og bruk-ekspert, Reidar Helliesen, til Nettavisen.

Han driver sitt eget nettsted om skikk og bruk, og han har holdt mange foredrag om temaet i løpet av årene.

- Aldri dette!

Helliesen mener at takt og tone er det sosiale glidemiddelet i samfunnet. Kler du deg riktig på 17. mai, vil det åpne dører i selskap med andre. Kler du deg feil derimot, så blir det motsatt.

- Hvem skal man møte? Det er viktig å finne ut av hva de andre rundt deg skal gå med. Er du usikker, kle deg pent og dropp olabuksen! Hullete bukser, dongeribukser og mye joggetøy på 17. mai er det verste. Det skal man aldri gå med. Kle deg pent og finn frem 17. mai-sløyfen, mener skikk og bruk-eksperten.

- Hva er det verste du har sett på nasjonaldagen?

- Jeg har sett mye rart på 17. mai, men jeg pleier ikke å gi en pekefinger. Det er ikke god takt og tone. Jeg kan likevel si at jeg har sett folk gå med slitt tøy med flekker og dødningshoder på antrekket sitt. Da gir man blanke og tar ikke hensyn, er det krystallklare svaret til Helliesen.

Respekt for dagen

Skikk og bruk-eksperten fremhever 17. mai som en utrolig spesiell dag, hvor det handler om å vise respekt for det vi feirer.

- I flere andre land er ikke friheten eller demokratiet en selvfølge. Da er det god takt og tone å vise respekt for nasjonaldagen vår. Feil antrekk og andre ting som å snurpe flagget i asfalten handler nærmest om å provosere, det er rett og slett disrespekt, hevder Helliesen.

Han synes at nordmenn generelt er flinke til å pynte seg riktig til den store anledningen som 17. mai er, men han fremhever én ting til som han ikke liker.

- Når du ikke er russ og raver rundt i byen på dagen. Da har du begynt for tidlig.

- Godt for selvfølelsen

Årets 17. mai blir med koronarestriksjoner. Barnetogene er avlyst og vi skal unngå store folkemengder, samtidig som vi holder avstand til hverandre. Noen kan også være redd for å bli smittet og velger å feire 17. mai helt for seg selv.

- Vi lever i en spesiell tilstand, så det er forståelig at noen vil være alene. Men ikke bare sitt i sofaen med joggebuksen på. Jeg vil anbefale at du tar deg en dusj, så tar på deg noe pent tøy. Du føler deg mer vel og det er godt for selvfølelsen. Og ikke minst, uventet besøk kan plutselig dukke opp for å hilse, sier skikk og bruk-eksperten.