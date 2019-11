Skoda Octavia 2020: Norsk bestselger blir ny - og ladbar

Og den er ikke langt unna.

Fornuftige, ujålete og folkelige Skoda Octavia har vært en stor, stor suksess for det tsjekkiske bilmerket. Siden modellen ble lansert tilbake i 1996, har de solgt mer enn fem millioner eksemplarer av den.

Også her hjemme har bilen vært en slager, og kjent som mye bil for pengene. Til tross for de siste årenes intense elektrifisering av bilparken her i Norge, har Octavia klart å holde på salget. Den har vært en av de mest solgte bilene med fossil motor.

Nå kommer den populære bilen i en helt ny utgave. Og for å slippe katta ut av sekken med en gang – nå kommer den også som ladbar hybrid, slik som storebror Superb.

Men det er flere nyheter. Hele bilen er faktisk ny. Fra støtfanger til støtfanger. Foruten drivlinjen, er nytt design og bedre plass nøkkelendringer.

Stasjonsvognen av Octavia byr nå på rause 640 liter bagasjeplass.

Større

For nye Octavia får et kraftig løft, både utvendig og innvendig. Den blir for første gang tilgjengelig med full-LED Matrix frontlykter. LED-kjørelys og -baklykter blir standard. Innvendig vil et helt nytt interiør med bedre materialer og en ny generasjon infotainmentsystem gi Octavia et løft.

Denne fjerde generasjonen av Octavia blir en god del større enn sin forgjenger. Stasjonsvognen blir 22 mm. lenger og 15 mm. bredere enn dagens modell, og blir derfor 4,68 mm lang og 1,82 mm. bred. Med andre ord får den allerede rommelige familiebilen enda mer plass.

Beinplassen i baksetet økes med 78 mm. og bagasjerommet i stasjonsvognen øker til klasseledende 640 liter.

Interiøret har fått et helt nytt design, med et to-eiket ratt, to 10-tommers skjermer, og en midtkonsoll som følger linjene til den nye grillen. Nye og mer ergonomiske seter tilbys for første gang, og i tillegg til setevarme blir disse også tilgjengelig med både kjøling og massasje som ekstrautstyr. Sportsseter kan velges som tilvalg. Dessuten er den tilgjengelig med tre-soners klimaanlegg.

Interiøret har også blitt nytt og med bedre materialer og flere sikkerhets- og assistentsystemer.

Ny innvendig

Nye Octavia blir den første Skoda-modellen som kan leveres med head-up display. Det er også første gang «shift-by-wire»-teknologi blir tilgjengelig i en Skoda. Det betyr at girspaken ikke lenger er koblet til girkassen mekanisk. Den tradisjonelle girspaken er derfor byttet ut med en ny kontroll-modul i midtkonsollen som har en liten bryter for valg av kjøremodus – R (revers), N (nøytral), D/S (drive/sport), samt en knapp for parkeringsmodus, P.

Nykommeren får også en rekke nye sikkerhet- og assistentsystemer. «Collision Avoidance Assist» gir sjåføren støtte ved hjelp av økt styringsmoment dersom bilen oppfatter at den kommer til å kollidere med en fotgjenger, syklist eller et annet kjøretøy. «Exit Warning», eller utstigningsvarsel, blir også tilgjengelig. Dette systemet varsler dersom en syklist eller en bil nærmer seg bakfra når en dør åpnes.

Ved hjelp av «Hands-on Detect» kan også bilen avgjøre om sjåføren holder i rattet eller om han ikke lenger har kontroll over bilen som følge av en potensiell medisinsk nødsituasjon. Dersom en slik situasjon oppstår, vil «Emergency Assist» stoppe bilen.

Den kan leveres med trådløs tilkobling og lading av mobilen, og «SmartLink+»-teknologi.

Nå kommer også Octavia som ladbar hybrid. Den elektriske rekkevidden er på 55 km.

Ulike motorer

Som allerede nevnt, for første gang blir Octavia tilgjengelig som ladbar hybrid. Den leveres da med en 1,4 TSI bensinmotor i kombinasjon med en elektrisk motor. Systemeffekten er på 204 hk (150 kW), med et samlet dreiemoment på 350 Nm. Et litium-ion-batteri på 13 kWt gir en elektrisk rekkevidde på 55 kilometer (WLTP).

Selvfølgelig blir den også tilgjengelig med tradisjonelle drivlinjer, og disse er forbedret i form av lavere forbruk.

Bensinmotorene er nå utstyrt med bensinpartikkelfiler. Den tresylindrede 1,0 TSI-motoren på 110 hk og den firesylindrede 1,5 TSI-motoren med 150 hk kan leveres som mildhybrider med betegnelsen eTEC. Da får bensinmotoren støtte av en 48-V beltedrevet starter og generator som lagrer overskuddsenergien i et batteri. Dette gjør at bilen kan rulle med forbrenningsmotoren helt skrudd av.

Du kan også få den med tre dieselmotorer, på 115 hk, 150 hk eller 200 hestekrefter.

Digitalt instrumentbord, nytt ratt og nytt infotainmentsystem er på plass.

2020 – tidenes Skoda-år?

– For mange av våre kunder er Octavia selve symbolet på Skoda og alt vi står for, med smarte løsninger, klasseledende plass og mye bil for pengene. Nye Octavia tar dette enda et steg videre når den ved lansering sommeren 2020 også blir tilgjengelig som ladbar hybrid. I tillegg har designet også fått et betydelig løft. Parallelt har vi nå ekstremt gunstige pakker på dagens generasjon tilgjengelig hos våre forhandlere, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda Norge i Harald A. Møller, i en pressemelding.

– Sammen med den lille elbilen Citigo e iV og den helelektriske familiebilen som kommer neste år, kan vi nå tilby attraktive modeller i de fleste segmenter, uavhengig av drivlinje, og vi har stor tro på at 2020 kommer til å bli tidenes Skoda-år i Norge, avslutter Meiner.

