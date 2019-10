Skrekkhuset McKamey Manor tilbyr 200.000 kroner til den som holder ut

McKamey Manor regnes blant verdens mest ekstreme spøkelseshus. Ingen har så langt nådd utgangen uten å bryte.

Vi advarer mot sterke bilder. I videoen øverst i artikkelen er de verste bildene fjernet - orker du se videoen i sin helhet, ser du den like nedenfor.

De beste og skumleste spøkelseshusene – som Hotel Gasten på Liseberg i Sverige – har ansatt virkelige skuespillere for å skremme vannet av de besøkende. Her slippes du inn i en labyrint av skrekkblandet fryd, og slipper ikke ut igjen før både puls og stemmeleie har nådd nye høyder.

Men Gasten blir som en halloweenfest i barnehagen sammenliknet med McKamey Manor.

Ifølge legenden var stedet et galehus hvor tusenvis av pasienter har blitt sperret inne siden 50-tallet. For å tilfredsstille nye behov i markedet begynte anstalten å klone pasienter for å selge kroppsdelene, men én pasient lot seg ikke knekke. Mary Parker fikk tak i en øks og gikk amok på både overlegen og en rekke av klonene ...

I virkeligheten er McKamey Manor den mørke ideen til amerikaneren Russ McKamey. Målet er å provosere fram dype, følelsesmessig skrekkreaksjoner, og mye tyder på at spøkelseshuset i så måte er vellykket.

Foto: RUSS MCKAMEY/CATERS NEWS (Bulls)

Foto: RUSS MCKAMEY/CATERS NEWS (Bulls)

I et ferskt intervju med nettsiden Insider bekrefter Russ McKamey at ingen ennå har klart å nå utgangen uten å bryte.

Det skorter ikke på folk som vil prøve. Kun to og to personer slippes inn om gangen, og ventelisten sies å være på godt over 20.000 mennesker.

For å slippe inn må en skrive under på en 40 sider lang avtale som fraskriver skrekkhuset for ansvar, det kreves at en er i utmerket fysisk og psykisk form og en må gjennom en to timer lang forberedelse.

Foto: (Bulls)

Innenfor dørene blir de besøkende utsatt for en behandling enkelte i etterkant omtaler som tortur, og det er stilt spørsmål ved gjestenes sikkerhet. I et intervju med The Guardian i 2015 innrømmet Russ McKamey at en person hadde fått hjerteinfarkt.

Til nettsiden Nashville Scene skildrer Laura Hertz Brotherton en tur inn i «herregården» slik:

Jeg har fremdeles arr etter alt de gjorde mot meg. Jeg ble gjentatte ganger slått i ansiktet, om og om og om igjen. Med åpen hånd, så hardt som en mann kunne slå en kvinne i ansiktet.

Foto: RUSS MCKAMEY/CATERS NEWS (Bulls)

En annen fortalte om gjentatte slag og vanntortur i et intervju med avisen San Diego Union Tribune i 2015.

McKamey Manor holdt i utgangspunktet til i San Diego, men har siden flyttet til Tennessee og Alabama. Ifølge journalist Tara West stiller naboene spørsmål ved hvorvidt attraksjonen er lovlig selv om gjestene skriver under på en avtale.

Fylkessjef Scott Franks i Lawrence i Tennessee sier til Nashville Scene at attraksjonen er lovlig.

– Det er lovlig fordi, i bunn og grunn, utsetter folk seg for dette frivillig.

Foto: RUSS MCKAMEY/CATERS NEWS (Bulls)

Til tross for at opplevelsene i huset allerede er så ekstreme at ingen har klart å gjennomføre hele, har McKamey Manor nå lansert en ekstremversjon kalt «Desolation». Denne rundturen kan vare i opp til ti timer, og skal ifølge McKamey skreddersys til de besøkendes verste redsler.

Det er gratis å slippe inn i skrekkhuset, men om du skulle klare å holde ut ti timer med tortur i «Desolation» lover innehaveren Russ McKamey en belønning på 20.000 dollar, skriver Insider. Det tilsvarer om lag 190.000 kroner.

Foto: RUSS MCKAMEY/CATERS NEWS (Bulls)

Han er imidlertid ikke videre bekymret for pengene:

– Ingen har nådd utgangen til nå, advarer han.

Om du vil vite mer om McKamey Manor kan du ta en titt på Netflix-dokumentaren «Haunters: The Art of the Scare». Skrekkhuset var også med i åtte episode av Netflix-showet «Dark Tourist».

Foto: RUSS MCKAMEY/CATERS NEWS (Bulls)