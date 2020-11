Skriver åpenhjertig om skam, «fitte» og legning. Dette temaet nekter hun å snakke om

- Det er ikke alt jeg ønsker å dele med omverdenen, sier Sophie Elise Isachsen til Nettavisen.

I boken «Ting jeg har lært» skriver Sophie Elise Isachsen brutalt ærlig om sex, skam og rett og slett ting hun har lært gjennom sitt snart 26 år gamle liv.

Isachsen kommer blant annet med avslørende detaljer om at hun fra tidlig alder drømte om å klippe vekk sine egne kjønnslepper, at hun selv hatet andre kvinner som hun følte var bedre enn henne selv og at hun i flere år skjulte sin egentlige legning fordi hun følte det ble for mye for omverdenen om hun kom ut av skapet.

Les også: Sophie Elise roses for ny bok: - Jeg tror ikke folk vet hvor mye jeg har tapt for å holde fast i den jeg er

- Jeg har hatt bifile følelser i mange år, men jeg tok det ikke seriøst først. Jeg var allerede for mye for folk allerede, så jeg tillot ikke meg selv å være bifil. Jeg undertrykket det i mange år, men det funker jo ikke, sier Isachsen til Nettavisen.

Datet jenter mens hun var i forhold

I boken skriver Isachsen om en gang hun fikk «fripass» fra kjæresten sin til å utforske den bifile siden av seg selv.

«Det at jeg i det hele tatt trodde jeg kunne bruke ti dager for å «knulle det ut av systemet», sier en del om hva jeg tenkte. Det er ikke slik at heterofile mennesker lever i sølibat og plutselig våkner opp en vakker dag og tenker «nå skal jeg ligge med folk i ti dager så er jeg ferdig med det», men så enkelt trodde jeg altså det kom til å være. Kjæresten skulle på ferie, jeg skulle gå inn på Tinder, møte en haug av jenter, ha sex, kanskje gå hånd i hånd på åpen gate, og så stenge av alle følelser som eventuelt ville komme. Ferdig med den saken. Saklig», skriver Isachsen i boken, blant annet.

Overfor Nettavisen avkrefter Isachsen at kjæresten hun omtaler i boker er hennes nåværende kjæreste, Kasper. Det var en tidligere kjæreste hun ikke ønsker å gjengi.

- Jeg dro på flere dater med jenter, sier Isachsen og forteller at hun har vært på flere seriøse dater med jenter i ettertid.

- Hadde jeg gått inn på en bar der alle var bifile, hadde det vært en like stor sjanse for at jeg hadde endt opp med en jente som med en gutt. Men jeg har verdens beste kjæreste og jeg kunne ikke byttet han ut med noe. Det er ikke fordi han er en mann. Det er fordi jeg er forelsket i ham, og det kunne like gjerne vært en jente, på en måte, sier Isachsen.

Les også: Kjempehopp for Sophie Elise – slår alle rekorder

Vil ikke dele forholdet

Etter flere år med turbulente kjæresteforhold, mener Isachsen at hun har funnet personen hun ønsker å dele resten av livet sitt med.

- Jeg er avhengig av å være med noen som er åpen og nysgjerrig. Nå høres det ut som at jeg prøver å være veldig intellektuell, men det er viktig for meg å være belest. Jeg liker ikke å være med noen som ikke er belest og som ikke er opptatt av ting som skjer i verden. Så det er egentlig det viktigste. Jeg har en utseende-type jeg liker, men når alt kommer til alt så handler det om å være med noen som utfordrer deg. Det er det som gjøre et forhold spennende, sier Isachsen og mener at kjæresten hennes er nettopp alle disse tingene.

Etter at boken kom ut har det virret rykter om Isachsen og Kristoffersen skal ha et åpent forhold. På spørsmål fra Nettavisen om hun fortsatt utforsker den bifile siden ved seg selv i forholdet med Kristoffersen, svarer hun følgende:

- Av alle tingene jeg er åpen om, så er dette noe jeg ikke er åpen om. Jeg føler at akkurat meg og han, og hvordan vi gjør ting, det er vår ting, sier Isachsen.

Les også: Skygget unna Fredrik Solvangs spørsmål om inntekt: Her er fasiten

Trives i avstandsforhold

Det siste året har Isachsen og Kristoffersen hatt et avstandsforhold, ettersom Kristoffersen studerer i Tromsø og Isachsen jobber i Oslo.

Til Nettavisen forteller influenseren at paret ser på mulighetene til å flytte sammen igjen.

- Han har et par år igjen, men ser på muligheter for å komme tilbake før. Men jeg trives i avstandsforhold. Det tror jeg vi begge gjør. Når vi er fra hverandre kan vi fokusere på andre ting, også er det magisk når vi først er sammen. Hvis man stoler på hverandre så kan avstandsforhold være en helt superpositiv ting, sier Isachsen.