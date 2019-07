Skuespiller David Hedison er død

Skuespilleren David Hedison, som blant annet spilte i ABC-serien «Voyage to the Bottom of the Sea» og portretterte CIA-agenten Felix Leiter i to James Bond-filmer, døde torsdag 18. juli. Han ble 92 år gammel.

Det skriver blant annet Deadline og The Hollywood Reporter.

Hedison startet skuespillerkarrieren sin i en rekke teaterproduksjoner, før han fikk sin spillefilmdebut i dramaet «The Enemy Below» fra 1957, som er satt til andre verdenskrig.

Han er også kjent for å ha spilt i sci-fi-klassikeren «The Fly» fra 1958, og «Son of Robin Hood samme år». I «Voyage to the Bottom of the Sea» spilte han kaptein Lee. B. Crane i 110 episoder fra 1964 til 1968.

Hedison spilte Leiter i Bond-filmene «Live and let die» fra 1973 og «Licence to Kill» fra 1989, med henholdsvis Roger Moore og Timothy Dalton i hovedrollene som agent 007.

Han hadde roller i flere såpeserier, blant annet Dynastiet, som gikk på NRK på 80-tallet.

Hedison etterlater seg sine to døtre Alexandra og Serena, etter at kona Bridget døde i 2016.