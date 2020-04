Skuespiller Dieter Laser er død

Den tyske skuespilleren var best kjent i rollen som den onde Dr. Josef Heiter i kultfilmen «The Human Centipede».

I løpet av filmkarrieren var Laser med i over 60 filmer, men han fikk størst oppmerksomhet for rollen sin i filmen «The Human Centipede» fra 2009. Der spilte Laser en gal kirurg som kidnappet folk og sydde dem sammen, fra munn til endetarmsåpningen.

Filmen ble en kultfilm i skrekkfilm-miljøet, men han hadde også en kjent rolle i Glenn Close sin film «Meeting Venus», skriver nettstedet TMZ.

Se den offisielle traileren her:



- Han var et unikt menneske og en ikonisk skuespiller. Jeg er så stolt over at vi skapte popkultur sammen. Jeg kunne ha ønsket at vi lagde flere filmer sammen. Hvil i fred, min venn. Du vil leve for evig på skjermen, skriver regissør Tom Six på Twitter.

Den tyske skuespilleren hadde også fremtredende roller i sci-fi-serien «Lexx», og thrilleren «Baltic Storm» fra 2003. 78 år gamle Laser døde opprinnelig den 29. februar i Berlin, men hans kone avslørte dødsfallet hans først på skjærtorsdag. Foreløpig er dødsårsaken ukjent.