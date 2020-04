Skuespiller Irrfan Khan er død

Bollywood-skuespilleren Irffan Khan døde av kreft.

«Slumdog Millionaire»-skuespiller Irffan Khan er død, melder BBC.

I 2018 ble Khan diagnostisert med en sjelden nevroendokrin svulst. Han fikk behandling på sykehus i London, men døde nylig på et sykehus i Mumbai i India.

Noen måneder etter det ble kjent at Khan var kreftsyk, skrev han et åpent brev hvor han beskrev smertene og usikkerheten han kjente på. Fans over hele verden viste sin støtte til Bollywood-skuespilleren.

Khan er Bollywood-skuespiller og best kjent fra filmer som «Slumdog Millionaire», «Jurrasic World» og «Life of Pi». I 2013 vant han «India's National Film Award» for sin rolle i «Paan Singh Tomar», en indisk biografisk film basert på den sanne historien om idrettsutøveren med samme navn.

«Slumdog Millionaire» kom ut i 2008 og var en kjempesuksess. Filmen vant hele åtte Oscar-priser, fire Golden Globe og sju BAFTA-priser.

SLUMDOG MILLIONAIRE: Skuespillerne fra "Slumdog Millionaire", fra venstre: Irrfan Khan,Dev Patel,Freida Pinto og Anil Kapoor. Foto: NTB Scanpix

Khan huskes kanskje likevel best fra «Jurrasic World», hvor han hadde en mer sentral rolle. Filmen kom ut i 2015 og var den fjerde i «Jurrasic Park»-serien.

JURRASIC WORLD: Irffan Khan spilte Simon Masrani i Jurrasic World. Foto: Universal

Nevroendokrine svulster er sjeldne og forekommer først og fremst i magetarmkanalen. En slik svulst produserer hormoner, og er som regel små og runde.

De fleste er godartede og gir ingen symptomer, men rundt 30-35 prosent er ondartede og hurtigvoksende.