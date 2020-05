Skuespiller og tidligere WWE-stjerne savnet etter svømmetur

Skuespiller og tidligere WWE-stjerne er savnet etter svømmetur med sønnen (10).

NEW YORK (Nettavisen): Daily Mail melder at skuespiller og tidligere WWE-stjerne Shad Gaspard (39) er savnet etter at han og sønnen la ut på en svømmetur på Venice Beach i California søndag ettermiddag.

Gaspard var ute og svømte med sønnen, da de to fikk problemer og ble dratt ut på vannet av en bølge.

Les også: Nå tester Kina fem vaksiner på mennesker - kommer med et løfte til verden

En livredder ble sendt ut for å redde de to. Livredderen fikk tak i i den 10 år gamle gutten, men samtidig ble Shad Gaspard dratt under av en bølge.

- Faren ble dessverre dyttet ned av en bølge da de ble trukket ut med strømmen, sier Kenichi Haskett, i Los Angeles County Fire Dept Lifeguard Division til DailyMail.com.

Shad Gaspard er mest kjent som et medlem av wrestling-laget Cryme Tyme, samme med WWE-stjernen JTG.

39-åringen forlot wrestlingen i 2010 og har siden vært med i flere filmer. Ifølge Daily mail giftet han seg med Siliana Gaspard i 2009 og de to fikk senere en sønn sammen.

Kona var også på stranden da hendelsen fant sted. Hun skal ha blitt sittende igjen på standen lenge mens letemannskaper var ute og søkte etter ektemannen.

Siliana Gaspard har også lagt ut en savnetmelding på sosiale medier:

Her er et foto av de to sammen, hentet fra hennes Instagram-konto:

Avisen skriver også at stranden Venice Beach nylig ble åpnet etter at de hadde vært stengt som en følge av koronakrisen.

For to måneder siden la Shad Gaspard ut denne videoen på Instagram:

«Enjoy today because tomorrow is not promised»:

Se flere bilder fra parets Instagram-kontoer her: