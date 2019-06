Skuespiller Sarah Hyland innlagt på sykehus

Legene har ikke klart å finne årsaken til problemene.

Den amerikanske skuespilleren Sarah Hyland (28) ble innlagt på sykehus fredag.

Skuespilleren, som er best kjent for sin rolle som Haley Dunphy i TV-serien «Modern Family», ble dårlig hjemme og dro til sykehus med en «følelse av å bli kvalt».

Hun måtte deretter tilbringe fire dager på sykehuset, skriver magasinet People.

Hyland oppgir i en story på Instagram at legene så langt ikke har klart å finne ut hva som feiler henne. Hun hadde også smerter i brystet i tillegg til problemene med pusten.

Stjernen ble sendt hjem mandag.

– Jeg tenkte at det kunne være ingenting, men ble redd for at det kunne være noe medisinsk feil med meg. Så jeg dro til sykehuset etter en svært lang dag, forteller Hyland, ifølge magasinet.

28-åringen har endometriose og en nyresykdom som har sendt henne inn og ut av sykehus de siste årene. Sykdommen forårsaker smertefulle cyster i livmoren.

Hyland har gjennomført nyreoperasjoner to ganger, først i 2012 og senest i 2017.