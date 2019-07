Skuespillerstjernen er ikke til å kjenne igjen: - I dag blir jeg utskrevet fra sykehuset

Selma Blair blir hyllet for sin åpenhet rundt den alvorlige sykdommen.

På sin Instagramprofil i oktober i fjor avslørte skuespillerstjernen Selma Blair (47), kjent fra filmer som blant annet «Lovlig blond» og «Et farlig spill», at hun har fått påvist den uhelbredelige sykdommen Multippel Sklerose, bedre kjent som MS.

Fakta Multippel sklerose (MS) ↓ Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjerne og ryggmarg. Man regner i dag med at om lag 10.000 personer i Norge har MS. Over dobbelt så mange kvinner som menn har sykdommen. MS viser seg i form av anfall. Personer med MS kan oppleve symptomer som synsforstyrrelser, kraftsvekkelser i arm eller bein, balanseproblemer, nedsatt arbeidsevne og tretthet og endret hudfølelse. KILDE: ms-FORBUNDET

Den alvorlige sykdommen har gjort at skuespillerstjernen har måttet sette karrieren på pause i perioder, ettersom hun har mottatt sterk behandling for sykdommen.

Torsdag kveld kom 47-åringen imidlertid med en gladmelding til fansen.

- I dag er en stor merkedag. Jeg blir skrevet ut fra sykehuset og fra omsorgen jeg har fått fra et utrolig team av sykepleiere, teknikere og en visjonær lege som har like stor tro på min helingsprosess som meg. Dette har vært en lang prosess, og det vil det fortsette å være, skriver Blair på Instagram til et bilde av seg selv der man ser at hun blant annet har mistet alt håret etter de tøffe behandlingene.

Flere behandlinger

Ifølge People har Blair vært gjennom flere ulike behandlinger for sykdommen siden hun fikk diagnosen. Helt siden dag en har skuespillerstjernen valgt å være åpen og ærlig med fansen, og latt dem bli med på både oppturer og nedturer som hun har vært gjennom.

- Det er som en konstant svakhet og tretthet. Jeg føler jeg må kaste opp hele tiden, sier hun til nettstedet og forteller at hun føler en trang til å feire hver lille positive hendelse i livet.

- Jeg feirer alt. Alt fra å ta meg en dusj, til å ta på meg sminke, sier hun.

ALLTID STØTTE: Selma Blair under Vanity Fairs fest etter Oscar-utdelingen tidligere i år med stokken hun alltid har med seg for å holde balansen. Foto: NTB Scanpix

- Mamma er modig

Sammen med den kjente stylisten Jason Bleick (49) har Blair sønnen Arthur Saint Bleick (8).

I det større intervjuet med People legger ikke skuespillerstjernen skjul på at sykdommen også har påvirket sønnen i stor grad.

- Han har måttet tåle mye. Han har sett mye. Som å se meg falle ned trappene, eller skynde meg til et toalett fordi jeg føler meg dårlig, forteller hun.

Sønnen derimot ser ikke på morens sykdom som en svakhet.

- Han pleier å si: «Mamma er ikke syk, mamma er modig», forteller hun.

Hylles av fansen

Blairs åpenhet rundt den alvorlige sykdommen har fått fansen både rørt og motivert gjennom to år.

Etter intervjuet med People og den seneste oppdateringen på Instagram har fansen hyllet stjernen for sitt mot til å stå frem, og får sin åpenhet.

- Du er en velsignelse for oss. Et eksempel på styrke og positivitet, skriver en fan blant annet.

- Så glad på dine vegne. Stor respekt til deg, skriver en annen.

- Du er laget av stjerneskudd. Vi tenker på deg og sønnen din, kommenterer en tredje.

Selv om Blair er fullt klar over at hun aldri kommer til å bli helt frisk, er hun likevel fast bestemt på at sykdommen ikke skal få vinne over henne.

- Sykdommen min er ingen tragedie, pleier jeg å si til meg selv. Jeg er nødt til å leve på en måte som setter et eksempel til meg selv og sønnen min, sier hun.