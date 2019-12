Skuespillerstjernene gjenskaper far og sønn-øyeblikket etter 20 år

Adam Sandler og Cole Sprouse dukket opp på den røde løperen sammen for første gang etter 20 år.

I rollene som Sonny Koufax og Julian «Frankenstien» McGrath, smeltet skuespillerstjernene Adam Sandler (53) og Cole Sprouse (27) hjerter over hele verden i filmen «Big Daddy».

Komediefilmen handler om den noe late, 32 år gamle jusstudenten Sonny som adopterer fem år gamle Julian for å imponere og overbevise kjæresten om at han er moden og ansvarsfull.

GODE VENNER: Gjennom rollene som Sonny og Julian, ble Adam Sandler og Cole Sprouse svært gode venner. Her i rollene som Sonny og Julian i filmen «Big Daddy». Foto: Skjermdump, «Big Daddy»

Filmen byr på både komiske og søte øyeblikk, som kanskje ikke så overraskende tok filmlerretet med storm i 1999.

Suksess på hver sin kant

Noe av det som kanskje overbeviste fansen mest, var det tilsynelatende varme forholdet de to skuespillerne hadde utenfor filmsettet. På den tiden dukket de stadig opp på røde løpere sammen, og ble gode venner.

Etterhvert som årene har gått har Sprouse og Sandler sjeldnere blitt avbildet sammen. Sprouse på sin side har de siste årene gjort stor suksess med Netflix-serien «Riverdale», mens Sandler på sin side har fortsatt sin skuespillerkarriere med filmer som «Grown Ups», «50 First Dates» og «Murder Mystery».

Tidligere denne uken fikk de to skuespillerne fansen til å måpe da de dukket opp på den røde løperen sammen i forbindelse med premieren av filmen «Uncut Gems».

Gjenforent etter 20 år

Sist gang de to vennene ble avbildet sammen var på den røde løperen i 1999 for 20 år siden.

GJENFORENT: Adam Sandler og Cole Sprouse gjenskaper far og sønn-øyeblikket 20 år etter de sist ble avbildet på rød løper sammen. Det var tidligere denne uken de to dukket opp på den røde løperen sammen i forbindelse med preimieren av «Uncut Gems» i Los Angeles. Foto: NTB Scanpix

Selv om de to vennene kanskje ikke har like god kontakt i dag, er det ingen tvil om at Sandler minnes Sprous som liten.

I et intervju med ET i juni ble han spurt om hvordan det var å se Sprous, og tvillingbroren Dylan (som også spilte Julian), vokse opp, hadde han bare gode ting å si om guttene.

- Jeg husker Cole og Dylan som to fantastiske små gutter, sa han til nettstedet og la til:

- Når jeg ser dem nå, blir jeg helt forbløffet over hvordan de vokste seg til å bli to kjekke karer.