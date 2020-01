Fikk kjæresten til å føle seg som en ekte prinsesse.

Det nye tiåret er knapt i gang, men standarden for det vakreste frieriet er allerede satt. Lee Loechler brukte seks måneder på å arrangere en lykkelig slutt med sin kjære Sthuthi i all hemmelighet og nå går resultatet verden rundt.

Lee har vært kjæreste med Sthuthi siden videregående. Favorittfilmen hennes er Disney-klassikeren Tornerose og hun har alltid drømt om en eventyrslutt med drømmeprinsen sin.

Det kan man trygt si at hun fikk.

Trodde noe var feil med filmen

Etter seks måneder med planlegging i all hemmelighet, hvor både familie, venner og fremmede fra internett har vært involvert, inviterte Lee sin kjære Sthuthi med på kino for å se favorittfilmen like før nyttår.

Det Sthuthi ikke visste, er at Lee hadde fått hjelp til å tukle litt med originalen.

For mot slutten av filmen, like før drømmeprinsen skal til å gi henne det magiske kysset, er plutselig den ellers så blonde og blåøyde Tornerose byttet ut med en vakker mørkhåret prinsesse, som ligner tilforlatelig på Sthuthi selv.

I opptaket av seansen kan man se at Sthuthi reagerer med dyp skepsis og tror det er noe galt med filmen, men da drømmeprinsen dukker opp i form av hennes kjære Lee går det gradvis opp for henne at noe er på gang.

– Vil du leve lykkelig i alle dine dager?

Karakterene i filmen snur seg mot dem og den animerte prinsen kaster en forlovelsesring mot Lee, som han tar imot og presenterer til sin kjære Sthuthi.

– Det er ikke hver dag at jeg får fri til min kjære, så jeg vil ta meg god tid. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, inkludert alle dets ventrikler, atrier og ventiler, sier Lee kjærlig.

– Hun er kariolog (spesialist på hjertesykdommer), påpeker Lee raskt til resten av publikum i salen, som bryter ut i lykkelig latter.

Så kommer han med spørsmålet alle hadde ventet på, kanskje Sthuthi mest av alt.

– Vil du leve lykkelig i alle dine dager med meg?

Hele salen var med på det

Sthuthi gråter, ler og er pinlig berørt om hverandre, og sier at hun synes synd på alle kinogjengerne som har fått filmen forstyrret.

– Åh herregud, alle disse stakkars menneskene, utbryter hun mens hun holder seg for ansiktet og ler.

Lee berolige henne med at de alle er med på det. Først da går det opp for Sthuthi at hele kinosalen er fylt med hennes venner og kjære.

– Jeg trodde det var noe galt med filmen! ler hun.

Og om det skulle være noen tvil om hva den vakre prinsessen svarte på drømmeprinsens spørsmål, se videoen av frieriet øverst i saken.